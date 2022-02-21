Как не платить за поставку газа, если не пользуешься этой услугой: разорвать договор о распределении газа / Pexels

Как не платить за поставку газа, если не пользуешься этой услугой

Как не платить за поставку газа, если не пользуешься этой услугой

Уже за два года поставка газа выставляется для населения Украины отдельным платежом. То есть, стоимость услуги не входит в общий счет за газ. Но до сих пор многим людям, которые даже не пользуются газом, продолжают поступать квитанции. Что делать в этом случае и как расторгнуть договор на раздел газа, читайте в материале ТСН.ua.

Как рассказали в ГазПравде, доставка газа всегда оплачивалась, но раньше сумма этой услуги входила в стоимость кубического метра газа. Услуга включает в себя не саму транспортировку, а обслуживание газовой инфраструктуры, которая подведена к дому.

Поэтому многие украинские столкнулись с проблемой: платежки за доставку газа приходят даже тем, кто им не пользуется. Если вы не хотите платить деньги, стоит обратиться в облгаз и расторгнуть договор о распределении газа. При наличии долга по квитанциям сумму, скорее всего, придется выплатить.

Но стоит обратить внимание: если вы в будущем захотите переподключиться, придется снова заключать договор и дополнительно платить за подключение.

Договор о распределении газа: пошаговая инструкция как разорвать

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Убедитесь, что у вас есть Акт о прекращении газоснабжения, то есть услуга доставки газа прекращена официально. В письменном виде или по электронной почте обратитесь к Оператору ГРМ в своей области с требованием расторгнуть договор на распределение газа. Не забудьте добавить в заявку копию Акта о прекращении газоснабжения. Если же доставка в газ до дома не была официально прекращена, но вы не собираетесь в дальнейшем пользоваться этой услугой, тогда нужно обратиться к Оператору ГРМ в своей области не только с требованием расторгнуть договор на распределение газа, но и написать заявление о прекращении газоснабжения. После того как договор на распределение газа будет разорван, а все взаиморасчеты между сторонами проведены, Оператор ГРМ (в соответствии с условиями договора) не имеет права выставлять вам счета за доставку газа.

Если вы расторгли договор на распределение газа, но платежки продолжают приходить или если Оператор ГРМ отказывается расторгнуть договор, вам следует обратиться в НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и подать жалобу.