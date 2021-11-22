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Как не подцепить коронавирус в закрытом помещении: советы ученого

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Как не подцепить коронавирус в закрытом помещении: советы ученого

Associated Press

Лучше избегать пребывания в помещении с людьми, не принадлежащими к вашей семье.

Больше всего вирусов циркулирует в закрытом помещении, поэтому именно там подхватить коронавирус легче всего. Как вариант – избегать таких мест, но что делать тем, кто должен находиться в закрытых помещениях?

Как избежать заражения в таких условиях, рассказал в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger известный исследователь рисков заражения вирусами Михаэль Ридикер.

По мнению ученого, лучше избегать длительного пребывания в помещении с людьми, не принадлежащими к вашей семье.

"Если это по каким-либо причинам невозможно, выбирайте большие проветриваемые помещения. Если в помещении находятся люди, громко разговаривающие, лучше его оставить. Также большую роль играет хорошая защитная маска. Медицинские маски, плотно прилегающие к лицу, уже обеспечивают определенную защиту. Но и они пропускают около четверти мелких аэрозолей. Основная проблема заключается в том, что они не плотно прилегают по краям. Я бы рекомендовал только те маски, производители которых тестируют их эффективность и фиксируют результаты для разных типов аэрозолей. Еще лучше сертифицированы маски FFP2 и FFP3 без клапана", — советует Михаэль Ридикер.

По его мнению, вирусная нагрузка среди инфицированного населения распределена очень неравномерно. У одного человека оно может быть выше, у другого – ниже.

"Если у человека очень высокая вирусная нагрузка, то одна большая капля жидкости, которая выделилась во время разговора с ним, несет в себе десятки тысяч вирусов. Этого уже достаточно для заражения. При этом люди с низкой вирусной нагрузкой часто могут выделять в воздух меньше одного вируса в час", — говорит ученый.

Напомним, что Австрия закрывается на локдаун, а Италию и Францию охватили COVID-протесты.

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