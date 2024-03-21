Как не попасть в руки мошенников: женщина потеряла деньги, перейдя по ссылке о помощи

"Компенсация от государства", "финансовая помощь от ООН" и тому подобное – именно такими сообщениями мошенники вводят в заблуждение украинцев, выманивая деньги.

О мошеннических схемах и как их избежать, рассказали в Хмельницкой полиции.

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Правоохранители напомнили, что злоумышленники с помощью мошеннических сайтов выманивают личные данные, которые граждане вводят для получения выплат. Но после этого с их счета исчезают все деньги.

Так, 36-летняя жительница Хмельнитчины потеряла около 49 тыс. гривен. Женщина в мессенджере получила уведомление о возможности получения финансовой помощи якобы от государства.

Перейдя по ссылке, она наивно ввела реквизиты банковской карты. Впрочем, выплату так и не получила. Женщина же потеряла все свои сбережения. По данному факту полицейские проверяют.

Правила безопасности, чтобы не попасть в мошенническую схему:

никому не сообщайте персональные данные, данные банковских карт, пароли или коды-подтверждения; Ни по телефону, ни любым другим способом;

не доверяйте предложениям получить денежную помощь в соцсетях или мессенджерах. Не переходите по неизвестным ссылкам;

получайте информацию о денежной помощи только из официальных источников.

Напомним, что мошенники выманили у киевлянина 1,7 млн грн, угрожая "мобилизацией".

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