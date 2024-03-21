Как не попасть в руки мошенников: женщина потеряла деньги, перейдя по ссылке о помощи

36-летняя жительница Хмельнитчины потеряла почти 49 тыс. гривен, поверив телефонным мошенникам.
"Компенсация от государства", "финансовая помощь от ООН" и тому подобное – именно такими сообщениями мошенники вводят в заблуждение украинцев, выманивая деньги.
О мошеннических схемах и как их избежать, рассказали в Хмельницкой полиции.
Правоохранители напомнили, что злоумышленники с помощью мошеннических сайтов выманивают личные данные, которые граждане вводят для получения выплат. Но после этого с их счета исчезают все деньги.
Так, 36-летняя жительница Хмельнитчины потеряла около 49 тыс. гривен. Женщина в мессенджере получила уведомление о возможности получения финансовой помощи якобы от государства.
Перейдя по ссылке, она наивно ввела реквизиты банковской карты. Впрочем, выплату так и не получила. Женщина же потеряла все свои сбережения. По данному факту полицейские проверяют.
Правила безопасности, чтобы не попасть в мошенническую схему:
- никому не сообщайте персональные данные, данные банковских карт, пароли или коды-подтверждения; Ни по телефону, ни любым другим способом;
- не доверяйте предложениям получить денежную помощь в соцсетях или мессенджерах. Не переходите по неизвестным ссылкам;
- получайте информацию о денежной помощи только из официальных источников.
Напомним, что мошенники выманили у киевлянина 1,7 млн грн, угрожая "мобилизацией".
Читайте также:
- Наживались на помощи ВСУ: в Одесской области задержали мошенников, в Сети "продававших" дроны
- У жительницы Сумщины украли с карты огромную сумму средств: как действовала схема мошенников
- Лубинец предупредил о новой мошеннической схеме "обмена пленных" — подробности