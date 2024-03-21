Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как не попасть в руки мошенников: женщина потеряла деньги, перейдя по ссылке о помощи

Как не попасть в руки мошенников: женщина потеряла деньги, перейдя по ссылке о помощи

В Хмельницкой области женщина потеряла почти 50 тысяч гривен, перейдя по мошеннической ссылке о помощи

36-летняя жительница Хмельнитчины потеряла почти 49 тыс. гривен, поверив телефонным мошенникам.

"Компенсация от государства", "финансовая помощь от ООН" и тому подобное – именно такими сообщениями мошенники вводят в заблуждение украинцев, выманивая деньги.

О мошеннических схемах и как их избежать, рассказали в Хмельницкой полиции.

Правоохранители напомнили, что злоумышленники с помощью мошеннических сайтов выманивают личные данные, которые граждане вводят для получения выплат. Но после этого с их счета исчезают все деньги.

Так, 36-летняя жительница Хмельнитчины потеряла около 49 тыс. гривен. Женщина в мессенджере получила уведомление о возможности получения финансовой помощи якобы от государства.

Перейдя по ссылке, она наивно ввела реквизиты банковской карты. Впрочем, выплату так и не получила. Женщина же потеряла все свои сбережения. По данному факту полицейские проверяют.

Правила безопасности, чтобы не попасть в мошенническую схему:

  • никому не сообщайте персональные данные, данные банковских карт, пароли или коды-подтверждения; Ни по телефону, ни любым другим способом;
  • не доверяйте предложениям получить денежную помощь в соцсетях или мессенджерах. Не переходите по неизвестным ссылкам;
  • получайте информацию о денежной помощи только из официальных источников.
©

Напомним, что мошенники выманили у киевлянина 1,7 млн грн, угрожая "мобилизацией".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация