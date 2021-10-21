Как не сгореть во время использования электрообогревателей: советы спасателей

По статистике, говорят спасатели, пожар дома чаще всего возникает из-за пренебрежения правилами безопасности.
В Украине из-за того, что оттягивается старт отопительного сезона, люди используют сторонние методы обогрева: камины, электрические нагреватели воздуха. Нередко это приводит к возникновению пожаров и даже летальным случаям.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
"Чтобы предотвратить пожар в собственном доме, следует соблюдать правила пожарной безопасности и не рисковать своей жизнью и жизнью своих близких. По статистике, пожар при эксплуатации электронагревательных приборов возникает из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС области.
Нельзя
- одновременно подключать несколько электрических устройств к одной розетке — это приводит к чрезмерному нагреву проводов питания, разрушению их изоляции, оплавлению и возгоранию розеток;
- оставлять обогреватель у вещей и предметов — они под действием высоких температур могут загореться;
- оставлять включенные нагреватели на ночь или уходя из дома — это одна из самых частых причин пожаров.
Что делать в случае возгорания
"В случае возгорания от электронагревательных приборов следует сразу же его выключить и обесточить всю электрическую сеть в доме. Уже после возможно потушить огонь подручными средствами — водой, песком, сухой землей или накрыть одеялом. Если обесточить электросеть невозможно, то следует помнить, что нельзя применять для тушения электрических приборов и проводов под напряжением воду", — добавили в ГСЧС области.