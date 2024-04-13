Как не сорвать следующий отопительный сезон из-за ударов РФ: вице-премьер рассказал о планах

Александр Кубраков заявил, что Украина с нуля разрабатывает средства инженерной защиты объектов энергетики, потому что в мире их до сих пор не существовало

Вицепремьер-министр Украины по восстановлению Александр Кубраков во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей рассказал, что теплокоммунэнерго уже готовится к новому отопительному сезону, чтобы оградить систему от российских ударов.

Об этом пишет Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Кубраков рассказал, что попытки россиян уничтожить энергетическую инфраструктуру в Украине требуют кардинальных решений, которые необходимо реализовать в сжатые сроки до начала нового отопительного сезона.

"Стратегия россиян на уничтожение генерации создает новый вызов для теплокоммунэнерго — взять на себя потребителей, которых обслуживают ТЭЦ, и перепроектировать систему, в пределах возможного, до начала отопительного сезона 2024/2025", — отметил вице-премьер.

По словам Кубракова, внимание будет сфокусировано на модернизации и децентрализации мощностей предприятий, обеспечивающих поставки тепла украинцам.

В отношении защиты объектов энергетики Кубраков подчеркнул, что в мире нет готовых решений, кроме средств ПВО.

"Те проекты строительства, которые мы реализуем сейчас, разрабатывали вместе с украинскими, американскими, британскими, японскими и немецкими военными и энергетиками с нуля", – сообщил вице-премьер-министр.

Он добавил, что правительство ищет помощь среди союзников и партнеров, чтобы возобновить генерацию и транспортировку электроэнергии. Параллельно с восстановлением разрушенных объектов Украина работает над увеличением альтернативных источников – газотурбинных электростанций и когенерационных установок.

"Понимаем количество, потребность, площадки для размещения, прогнозируемую мощность и стоимость", – резюмировал Александр Кубраков.

Напомним, эксминистр предложил три направления для преодоления энергетических проблем в Украине. По словам Ивана Плачкова, Украине нужен "энергорамштайн", еще одно должностное лицо и альтернативные источники энергии.

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