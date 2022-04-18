Как не стать пушечным мясом: Минобороны опубликовало контакты, по которым российские военнослужащие могут сдаться в плен

Как не стать пушечным мясом: Минобороны опубликовало контакты, по которым российские военнослужащие могут сдаться в плен

Многие российские военные хотят сдаться в плен, чтобы не умирать в Украине.

Российские военные, желающие выжить, могут сдаться в плен. Минобороны опубликовало контакты, по которым можно получить информацию, как это можно сделать.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"К нам обращаются российские военные с вопросом – как сдаться в плен и не стать пушечным мясом в Украине. Вот контакт, по которому можно звонить и вам помогут – 098 342 79 31", — сообщила Анна Маляр.

Напомним, что задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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