Как уберечься от мошенников во время войны / Прокуратура города Киева

Как не стать жертвой аферистов во время войны: схемы мошенничества и как от них уберечься

Как не стать жертвой аферистов во время войны: схемы мошенничества и как от них уберечься

В то время как большинство украинцев защищают Родину с оружием в руках, восстанавливают экономику, находятся и те, кто пытается нажиться на войне.

Какие схемы чаще всего используют аферисты и как от них уберечься рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Присваивают деньги переселенцев

Киберполиция предупреждает об активизации аферистов, обманом получающих у доверчивых или рассеянных пользователей персональные данные. А получив их, присваивают деньги. Сейчас распространена эта схема среди внутриперемещенных лиц. Как это происходит? В смс, направляемых переселенцам сообщается о выплате денежной помощи. Чтобы ее получить, нужно зайти на определенный ресурс и заполнить заявку. В заявке доверчивым переселенцам предлагают ввести персональные данные и номер банковской карты. После чего злоумышленники получают все деньги.

Как уберечься от такого мошенничества

Доверяйте информации о выплатах только из официальных источников .

. Обратите внимание на URL сайта, один дополнительный символ может указывать, что это криминальный ресурс.

один дополнительный символ может указывать, что это криминальный ресурс. Не переходите по сомнительным ссылкам , не предоставляйте реквизиты платежных карт. При подозрении на мошенничество немедленно заблокируйте карту и сообщите об этом киберполиции.

, не предоставляйте реквизиты платежных карт.

Мошенники — псевдоблаготворители и псевдоволонтеры

Это аферисты, которые под видом благотворительности собирают деньги на лечение, детей, животных, военных и т.д.

Самые распространенные схемы мошенничества в условиях военного положения:

мошенническая благотворительность;

предложения переселенцам аренды жилья, которого не существует ;

; фейковые пассажирские перевозки;

продажа вымышленных товаров, в том числе военной амуниции;

организация переправки через госграницу мужчин призывного возраста;

призывного возраста; фейковое предоставление информации о безвести исчезнувших граждан.

Помочь уберечься от псевдоблаготворителей и псевдоволонтеров можно следующим образом.

Перечисляйте деньги только на счета официальных благотворительных фондов , счета на сайте НБУ или через приложение «Дія».

, счета на сайте НБУ или через приложение «Дія». Пользуйтесь наложенным платежом для оплаты товаров и услуг.

Откажитесь от "благодетелей", помогающих пересечь границу мужчинам в возрасте 18-60 лет », чтобы не только не стать жертвами мошенников, но и не отвечать перед законом.

», чтобы не только не стать жертвами мошенников, но и не отвечать перед законом. Не переходите по ссылкам , поступающим через смс-сообщения или мессенджеры.

, поступающим через смс-сообщения или мессенджеры. Используйте только официальные приложения: приложение «Дія», официальные приложения банковских учреждений и т.д.

приложение «Дія», официальные приложения банковских учреждений и т.д. Не водите на посторонних ресурсах персональные или банковские данные.

Если вас просят перечислить деньги на услуги нотариуса или оплатить комиссию для получения государственных выплат, скорее всего, это аферист.

"Платное" разминирование

Как сообщает ГСЧС Украины на деоккупированных территориях людям за деньги предлагают провести обследование территории на предмет наличия взрывчатых предметов и их обезвредить.

Чтобы уберечься от услуг платного разминирования, нужно запомнить, что ГСЧС все работы по разминированию выполняют исключительно бесплатно согласно планам и в порядке очередности.

Квартирные мошенники и перевозчики-аферисты

Аферы с перевозкой и арендой жилья во время войны в топе среди всех схем. Чтобы уберечься от такого мошенничества нужно:

Проверять поставщиков услуг несколькими способами. Если есть знакомые, где вы собираетесь арендовать жилье, попросите их проверить его по адресу и познакомиться с арендодателями.

несколькими способами. Если есть знакомые, где вы собираетесь арендовать жилье, попросите их проверить его по адресу и познакомиться с арендодателями. Не платите вперед за жилье или переезд .

. Покупайте билеты на поезда, автобусы только на официальных онлайн-ресурсах. Если едете автомобилем, настаивайте на оплате наличными в момент отправки.

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