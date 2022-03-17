Как не стать жертвой торговли людьми при пересечении границы, рассказывает Минсоцполитики

Чтобы не стать жертвой преступных группировок при пересечении границы, нужно придерживаться определенного алгоритма.
Количество украинских беженцев сегодня, по данным ООН, достигло 2,7 млн и, в основном, это женщины. Министерство социальной политики совместно спПравительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики разработало специальную памятку с правилами безопасности для девушек и женщин с детьми при пересечении границы.
Правила действия при пересечении границы следующие:
- Никогда и никому не отдавайте свои документы или документы на ребенка, показывайте их только пограничникам при прохождении паспортного контроля.
- Заранее сделайте копии документов, документов, идентифицирующих ребенка и сохраните их на телефоне, или отправьте на электронную почту.
- Старайтесь спланировать свое путешествие – куда и как будете ехать.
- Не садиться в авто к незнакомым людям. Если все же это придется сделать – сфотографируйте номер авто и отправьте эту информацию друзьям, знакомым,
- Никому не отдавайте свой мобильный телефон,
- Не нужно доверять даже незнакомым женщинам, они тоже могут быть участницами преступных группировок,
- Договоритесь заранее со своими друзьями о кодовом слове, которое вы передадите в случае опасности,
- Постоянно держите связь с родными, сообщайте их обо всех своих перемещениях,
- При любом подозрении на опасность, набирайте линию экстренной помощи ЕС – 112
Для нуждающихся в помощи также создан специальный чат-бот «Безопасность женщин за границей»
В чат-боте можно получить следующую информацию:
- телефоны горячих линий противодействия торговле людьми;
- адреса посольств, список чатов, помогающих беженцам;
- контакты волонтеров, юристов, психологов с разными советами, статьями как распознать сексуальное насилие, памятник пересечения границы;
- самая актуальная база публикаций по легализации пребывания за границей, оформление необходимых для этого документов