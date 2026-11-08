Как не стоит обогревать квартиру: эксперт разобрал популярные советы из Сети

Отопление / © pexels.com

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Во время отключений отопления и электроэнергии украинцы ищут альтернативные способы согреть дом. В соцсетях распространяют советы использовать свечи, газовые плиты и самодельные обогреватели. Однако такие методы могут оказаться не только малоэффективными, но и опасными для жизни.

Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности жизнедеятельности Денис Михальченко в эфире "Киев 24".

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По его словам, украинцы придумывают немало необычных способов обогрева квартир: от самодельных горелок до конструкций из свечей, кирпича и керамических горшков.

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Однако эксперт советует не спешить испытывать популярные лайфхаки из соцсетей.

«По моему экспертному мнению, все эти лайфхаки имеют право жить на просторах социальных сетей, потому что в реальной жизни они могут быть опасными и повлечь, например, пожар», — предостерег Михальченко.

Почему свечи не помогут обогреть квартиру

В качестве примера эксперт привел популярный способ обогрева с помощью чайных свечей, над которыми устанавливают керамический горшок или кирпич.

Одна такая свеча, по его подсчетам, выделяет примерно 30 Вт тепловой энергии, в то время как обычный электрический обогреватель может иметь мощность около 2000 Вт.

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Итак, чтобы получить сравнимое количество тепла, понадобится примерно 67 маленьких свечей.

Такое же количество открытого огня в комнате создает серьезную пожарную опасность. Достаточно случайно задеть конструкцию, чтобы возникло возгорание.

В то же время керамический горшок не увеличивает количество тепла, производимого свечами.

"Сначала свечи нагревают горшок, потом горшок уже отдает это тепло в комнату", - пояснил специалист.

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То есть, конструкция лишь перераспределяет тепло, а не создает дополнительное. Поэтому ее эффективность в качестве замены полноценного обогревателя остается низкой.

Как проверить, безопасен ли способ обогрева

Михальченко рекомендует оценивать любой самодельный обогреватель или совет из соцсетей по трем критериям:

Может ли такой способ вызвать пожар?

Существует ли риск образования угарного газа?

Будет ли он безопасен для детей и других членов семьи?

В особой осторожности нуждаются методы, связанные с открытым огнем, в частности использование газовой плиты не по назначению.

Эксперт отмечает, что популярность лайфхака в соцсетях не означает его безопасность или эффективность. Поэтому перед использованием альтернативного способа обогрева важно оценить возможные риски для себя и близких.

Почему батареи горячие, а в квартире холодно: какая мебель мешает отоплению

Напомним, даже при горячих батареях в квартире может быть прохладно из-за неправильного расположения мебели. Как пишет венгерский портал Kertészkedj, массивные диваны, установленные вплотную к радиаторам, препятствуют циркуляции теплого воздуха. Поэтому между мебелью и батареей рекомендуется оставлять не менее 20-30 см, а над радиатором - 10 см свободного пространства.

Эффективность отопления также снижают плотные длинные шторы и декоративные короба, которые перекрывают движение теплого воздуха. Если диван невозможно отодвинуть, лучше выбирать модель на высоких ножках.

Кроме того, для сохранения тепла советуют очищать батареи от пыли, проверять уплотнители окон и дверей и при необходимости устанавливать теплоотражающие экраны радиаторов, не перекрывая циркуляцию воздуха.

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