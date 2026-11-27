Газовый баллон

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Использование туристических газовых горелок в квартирах при отключении света представляет серьезную угрозу и может привести к взрыву.

О правилах безопасности и юридических последствиях халатности предупредил эксперт по вопросам безопасности жизнедеятельности Денис Михальченко в эфире телеканала «Киев24».

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По словам специалиста, далеко не каждый газовый баллон сертифицирован для эксплуатации в закрытых помещениях. Даже компактные туристические картриджи представляют потенциальную опасность при нарушении условий использования.

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Эксперт назвал ключевые факторы риска, чаще всего провоцирующие чрезвычайные ситуации на домашних кухнях.

Использование неподходящей посуды

Установка больших кастрюль или сковородок на компактную горелку перекрывает теплоотвод, из-за чего газовый баллон быстро перегревается и может взорваться.

Кустарная заправка баллонов

Самостоятельная или некачественная повторная заправка одноразовых баллонов или картриджей нарушает их герметичность и рассчитанное давление, что создает критический риск детонации.

Помимо угрозы жизни и здоровью, пренебрежение правилами безопасности имеет серьезные правовые последствия. Как отметил Денис Михальченко, если из-за взрыва или пожара от газовой горелки пострадает имущество или жилье соседей, владельцу оборудования грозит не только материальная компенсация ущерба, но и административная или даже уголовная ответственность.

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Напомним, в Дарницком районе Киева в квартире произошел взрыв туристического газового баллона.

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