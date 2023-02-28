Как недорого отбелить белье, с чем его постирать: полезные лайфхаки

Как отбелить пожелтевшее белье без химии, с чем его нужно постирать, читайте в материале ТСН.ua

Отбелить вещь можно в домашних условиях, без ущерба для белья с помощью недорогих средств. Не обязательно покупать дорогой порошок и отбеливатель, можно обойтись подручными средствами, которые есть у каждой хозяйки.

Натуральные средства вернут белый цвет вещам, нейтрализуют плохие запахи и сэкономят деньги.

С чем постирать постельное белье, чтобы отбелить его

При стирке постельных принадлежностей рекомендуется избегать смягчителей, а вместо этого добавлять уксус.

Надо просто залить уксус в отсек для моющих средств или прямо в барабан стиральной машинки. Уксус поможет отбелить, освежить и смягчить ткань.

Еще одно хорошее свойство уксуса – он удаляет остатки порошка, которые могли бы остаться на влажной ткани.

Бояться запаха уксуса не нужно, он полностью исчезнет за время стирки в машинке.

Как отбелить вещь в домашних условиях

Как отбелить с помощью нашатырного спирта

Отбелить вещь можно и с помощью нашатырного спирта, но в таком случае понадобится и стиральный порошок.

Растворимость три столовых ложки стирального порошка и две столовые ложки нашатыря в одном литре горячей воды. Хорошо перемешайте. Выстирайте в этой смеси белье, оставьте после этого на пару часов, а затем снова постирайте. Прополощите в проточной воде и высушите.

Отбеливаем с помощью перекиси водорода.

Разводим обычную 3% перекись водорода в воде, погружаем белье в раствор на пол часа. Затем его нужно прополоскать.

Как отбелить белье путем вываривания с хозяйственным мылом и содой

Этот метод не подойдет для синтетических и щекотливых тканей, только для натуральных. Белье намочите и хорошо натрите хозяйственным мылом. Уложите белье в кастрюлю с теплой водой, всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 2 часа. Затем поставьте на небольшой огонь и варите около часа. После этого хорошо полощите вещи в теплой воде.

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