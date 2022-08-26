Как недостаток и избыток сна влияют на человеческий организм: объяснение нутрициолога

Наше здоровье во многом зависит от того, сколько мы спим. От похудения до возникновения тревожных состояний. При этом на организм человека влияет как недостаток, так и избыток сна. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Анастасия Голобородько, которая работает нутрициологом, рассказала, как именно количество часов сна может влиять на человеческий организм и здоровье. Эксперт уверяет, что многое в нашей жизни зависит именно от того, сколько мы спим. А потому сном можно скорректировать любое внешнее воздействие на организм.

Как сон (недостаток или избыток) влияет на здоровье человека

Следует отметить, что проблемы со здоровьем могут появляться при недостаточном количестве сна и его избытке одинаково часто:

0-2 часа – внезапные эпизоды сонливости, которые могут длиться несколько секунд, провалы в памяти, концентрация и внимание резко снижаются;

– внезапные эпизоды сонливости, которые могут длиться несколько секунд, провалы в памяти, концентрация и внимание резко снижаются; 3-4 часа – уровень сахара в крови резко повышается, начинает расти вес тела, а ткани организма переживают состояние пониженной чувствительности к инсулину;

– уровень сахара в крови резко повышается, начинает расти вес тела, а ткани организма переживают состояние пониженной чувствительности к инсулину; менее 5 часов – снижаются острота ума и вербальные навыки, если такое случается часто, повышается риск ранней смерти;

– снижаются острота ума и вербальные навыки, если такое случается часто, повышается риск ранней смерти; 5-6 часов – чтобы компенсировать расход энергии, тело начинает забирать мышцы, происходит усиление чувства голода, а потому человек часто переедает, иммунитет со временем ослабевает, организм чаще болеет;

– чтобы компенсировать расход энергии, тело начинает забирать мышцы, происходит усиление чувства голода, а потому человек часто переедает, иммунитет со временем ослабевает, организм чаще болеет; 6-7 часов – для восстановления когнитивных функций и памяти это количество сна считается минимальным;

– для восстановления когнитивных функций и памяти это количество сна считается минимальным; 7-8 часов – человек может стабильно поддерживать свой организм, уровень сахара в крови остается в норме, как и чувствительность к инсулину;

– человек может стабильно поддерживать свой организм, уровень сахара в крови остается в норме, как и чувствительность к инсулину; 8-9 часов – оптимальное количество сна для взрослого человека;

– оптимальное количество сна для взрослого человека; 10 часов – такой сон нужен после тяжелых стрессовых или физических нагрузок для полного восстановления, также столько человек спит, чтобы почувствовать облегчение после болезни;

– такой сон нужен после тяжелых стрессовых или физических нагрузок для полного восстановления, также столько человек спит, чтобы почувствовать облегчение после болезни; 11-12 часов – гиперсомния, отличающаяся повышением сонливости и утомляемости, человек может испытывать депрессивные симптомы, также повышается риск заболеть диабетом или болезнями сердца;

– гиперсомния, отличающаяся повышением сонливости и утомляемости, человек может испытывать депрессивные симптомы, также повышается риск заболеть диабетом или болезнями сердца; более 13 часов – повышается риск заболеть, также может наступить ранняя смерть.

Также следует учитывать некоторые особенности, такие как возраст человека. Например, новорожденные должны спать не менее 15-17 часов в сутки, малыши – от 10 до 15 часов, дошкольники – 10-12, подростки – 8-10, а взрослые люди – 8-9 часов. А вот с годами часа сна, которые нужны организму для восстановления, уменьшаются. Поэтому старикам хватает 6-8 часов для восстановления.