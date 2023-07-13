Как необычно назвать девочку: хорошие забытые украинские имена

Имя для девочки должно быть нежным и красивым, редким и самое главное, подчеркивать индивидуальность и уникальность будущей женщины. Выбранное имя вытекает на дальнейшую судьбу человека, его характер.

Кто-то выбирает имена по дате рождения, называет ребенка в честь предков, кто при выборе имени предпочитает необычность и оригинальность, ищет имена в национальной истории и культуре.

Стоит узнать, как наши наши предки называли девочек, какие красивые украинские древние имена не заслуженно забыты.

Древние имена для девочек и их значение

Агафья — происходит от греческого "хорошая, добрая".

Акилина — от латинского "орлица".

Арета – означает "добродетель".

Есения — от греческого "далекая чужачка".

Лада — имя означает "милая и совершенная".

Мелания – от греческого "темна".

Матрена – "молодка".

Неонила — от греческого "новая, юная".

Ориана — от латинского "восток, рассвет".

Светозара — означает "облучает, расцветает".

Юстина — от латинского слова "справедливая".

Янина — от древнееврейского Иоанна, что означает "милость Божия".

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