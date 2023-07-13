Как необычно назвать девочку: хорошие забытые украинские имена

Необычные, украинские имена для девушек
Имя для девочки должно быть нежным и красивым, редким и самое главное, подчеркивать индивидуальность и уникальность будущей женщины. Выбранное имя вытекает на дальнейшую судьбу человека, его характер.
Кто-то выбирает имена по дате рождения, называет ребенка в честь предков, кто при выборе имени предпочитает необычность и оригинальность, ищет имена в национальной истории и культуре.
Стоит узнать, как наши наши предки называли девочек, какие красивые украинские древние имена не заслуженно забыты.
Древние имена для девочек и их значение
Агафья — происходит от греческого "хорошая, добрая".
Акилина — от латинского "орлица".
Арета – означает "добродетель".
Есения — от греческого "далекая чужачка".
Лада — имя означает "милая и совершенная".
Мелания – от греческого "темна".
Матрена – "молодка".
Неонила — от греческого "новая, юная".
Ориана — от латинского "восток, рассвет".
Светозара — означает "облучает, расцветает".
Юстина — от латинского слова "справедливая".
Янина — от древнееврейского Иоанна, что означает "милость Божия".
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