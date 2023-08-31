Как ни барабаны, то сериалы: на Prozorro появился еще один скандальный тендер

В последнее время в Украине стало появляться немало нелепых тендеров, вызывающих возмутительную реакцию у украинцев.

30 августа 2023 г. на платформе государственных закупок Prozorro появился очередной скандальный тендер. Заказ поступил от компании Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", а сам тендер был назначен для закупки услуги по производству сериала.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram написал: “Давно у нас закупки производства сериалов не было. На 17 млн грн вчера (30 августа — ред.) подписали контракт "Закупка услуги по производству (созданию) аудиовизуального произведения — сериала под рабочим названием "Вглубь кроля те норы" (или альтернативная "Узнай меня")".

Закупка услуги по производству аудиовизуального произведения – сериала под рабочим названием “Вглубь кроличьей норы”/Скриншот Prozorro

Тендер включает в себя написание сценария к сериалу, его адаптацию, а также частичный технологический цикл. То есть речь даже не о полном цикле. Сумма составила 16 916 667 грн, а победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Прокино".

На сайте указано: "Место поставки товаров или место выполнения работ или оказания услуг: Украина, Согласно документации… Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 31 декабря 2023 года".

Закупка услуги по производству аудиовизуального произведения – сериала под рабочим названием “Вглубь кроличьей норы”/Скриншот Prozorro

Стоит упомянуть, что месяц назад в обществе разгорелась дискуссия по поводу актуальности финансирования государством киносериального производства и тематического конкурса, результаты которого были объявлены.

Одним из победителей этого конкурса стала компания Прототип Продакшн, руководителем которой является продюсер и телеведущий Юрий Горбунов. В частности, проект под рабочим названием “Пгт. Ингулец должен был получить финансирование на производство.

25 июля, на своих официальных страницах в соцсетях Юрий Горбунов опубликовал видеообращение, в котором отметил, что, учитывая общественный резонанс, он с командой "Прототип Продакшн" решили отказаться от государственной поддержки на производство сериала.

Скандальные закупки в Украине

Журналисты выяснили, как цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки.

Недавно общественность возмутила известие о том, что в Кременчуге детсад объявил тендер на приобретение кухонного термометра за 384 млн грн.

А в Кременчуге Полтавской области разразился скандал вокруг тендера, который провел городской совет. Чиновники заключили договор на покупку 15 игровых ноутбуков по 99 тысяч каждый, всего на 1,5 миллиона гривен. Рыночная цена такой же модели значительно ниже и стартует от 60,5 тысяч гривен.

Также народ Украины посоветовал власти, где взять деньги на дроны и другие важные потребности украинским защитникам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Миллионы на брусчатку и барабаны, а не на армию! Общество возмутило скандальные закупки"

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