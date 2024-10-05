Как нужно действовать, чтобы приблизить окончание войны: мнение Зеленского

Нашу Украину, украинские позиции и украинский фронт нужно усилить. Это абсолютно реально для партнеров. У мира есть ресурс усиления, что позволит двигаться вперед по "Формуле мира". Наша задача гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права без торговли суверенитетом или территориями.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Украине нужен справедливый мир

Нашему государству нужен подлинный мир. Это возможно только на сильных позициях, когда и наш народ и наши партеры действительно объединены. Зеленский поблагодарил всех, кто нам помогает и работает над тем, чтобы сделать следующую неделю действительно исторической.

Глава государства также отметил воинов, тоже своего рода готовящих следующий "Рамштайн". То есть демонстрируют, что могут украинцы, когда имеют достаточное оружие и достаточно дальнобойности.

"Хочу поблагодарить всех воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины — всех, кто демилитаризирует российские военные объекты", — подчеркнул он.

Он поблагодарил бойцов за уничтожение российской военной логистики, а особенно за попадание по российским военным аэродромам. Ведь сегодня это то, что больше всего нужно.

"Каждая уничтоженная база российских военных, каждая уничтоженная база российских самолетов, каждый уничтоженный состав с авиабомбами – это спасение жизней украинцев, реальная поддержка для фронта", – акцентировал украинский лидер.

И мы будем убеждать партнеров, добавляет главнокомандующий, что недостаточно только наших дронов. Нужны более решительные шаги.

"Окончание этой войны будет ближе. Я уверен в этом", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой План победы лидерам стран-союзников на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".

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