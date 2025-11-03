Как обезопасить технику при отключении света: специалист дал важный совет

Отключение света / © ТСН.ua

При отключении света мощные приборы лучше выключать из розетки.

Такое посоветовал председатель правления ОО «Ассоциация энергоаудиторов Украины» Вадим Литвин в эфире КИЕВ24.

«Электробойлеры, электроплиты следует выключать полностью из розетки после отключения света и включать через 10-15 минут, как минимум после того, как подали напряжение… Если же у вас стоят реле напряжения с таймером, то оно это может сделать за вас, добавил Вадим Литвин», — отметил специалист.

Что происходит после включения света

После включения света, отсутствующего вследствие отключений электроэнергии, одновременно начинают работать различные приборы, такие как холодильники, лампы, телевизоры и т.д. — напряжение резко прыгает.

Когда включают электросеть, вместо 220 В подают напряжение в 170-260 В. Если из строя выходит нулевой проводник, а это очень часто случается в старом жилом фонде, напряжение может возрасти до 300 В. Именно из-за такого скачка некоторые приборы выходят из строя.

Поэтому необходимо выключать все приборы из розетки после отключения света и включать их через 30 минут после восстановления его в доме и делать это постепенно. Сначала прибор, который нужен в первую очередь, например холодильник, потом — следующие.

Пренебрежение этими правилами и приводит к замыканию, порче техники и, наконец, к пожарам.

Почему стоит установить реле напряжения

Электрики советуют устанавливать реле напряжения — собственно стабилизатор напряжения, который способен защитить технику от повреждений. В случае резкого падения или, напротив, возрастания напряжения реле напряжения отключает подачу тока до его стабилизации, предотвращая таким образом подачу опасного для техники тока. Даже если техника продолжает работать во время перепадов, срок ее работы сокращается. Стоимость такого реле сейчас составляет от 1000 грн. Так что специалисты рекомендуют его приобрести.