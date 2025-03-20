Как обезопаситься от повторного нападения России: Верес назвал лучший способ

Самым большим врагом для Украины даже не государство-агрессорка, а сами украинцы, которые склонны "есть" друг друга.

Лучший способ обезопасить Украину от повторного нападения России после окончания войны – это сохранить боеспособную армию и развивать ее лучше, чем сейчас.

Такое мнение высказал командир 20 отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес в интервью DW.

При этом он отметил, что, на его взгляд, наибольшим врагом для Украины даже не государство-агрессор, а сами украинцы, которые склонны "есть" друг друга.

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"Я не вижу в мире какой-то страны, которая может снова прийти нас захватить… У нас самый враг — это мы сами. Мы съедим сами себя. Вот просто нужно не есть, а нужно сделать какие-то реформы", — считает военный.

Главной задачей Кирилл Вересс считает сохранение сильной армии, которая должна развиваться даже после окончания боевых действий.

"Самое главное нужно сделать – сохранить боеспособную армию и развивать ее. Не так, как мы сейчас развиваем. Вернее, мы ее развиваем сейчас, потому что у нас идут активные боевые действия. А чтобы и потом, даже когда не будет активных боевых действий, чтобы оно развивалось, развивалось и развивалось", - подчеркнул он.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб считает украинскую армию наиболее сильной в Европе.

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