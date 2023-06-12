Как обменять изношенные и "старые" доллары – разъяснение от НБУ

Если вам отказали в обмене банкнот иностранных валют с признаками износа или старых эмиссий, знайте: это незаконно.

В Нацбанке не вводились никакие запреты на осуществление валютно-обменных операций с банкнотами давних лет выпуска.

Об этом говорится в разъяснении НБУ.

Сообщение появилось после того, как на горячую линию Минреинтеграции поступило обращение от граждан, которым отказывают в обмене банкнот иностранных валют с признаками износа или старых лет эмиссии.

Относительно такой ситуации Национальный банк Украины разъяснил.

Там подчеркнули, что не вводились никакие запреты на осуществление валютно-обменных операций с банкнотами давних лет выпуска.

"Уполномоченные учреждения обязаны проводить обмен долларов США серии 1996 года и тех, которые были выпущены в обращение раньше, если они не имеют признаков износа или приобрели при обращении один или несколько признаков незначительного износа", – говорится в разъяснении от НБУ

Что делать в случае отказа банка обменять изношенные и "старые" купюры

В учреждении отметили, что Нацбанк готов принимать обращения граждан для проведения проверок.

Если во время проверки выявят факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия.

В ближайшее время НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, в ходе которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы и предоставит соответствующие разъяснения.

Напомним, вы можете обратиться в банк с целой 100-долларовой купюрой 1996 года выпуска, банк должен обменять такую банкноту на равноценную 2009 году выпуска. В частности, банки должны обменивать доллары с незначительными повреждениями на новые.

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