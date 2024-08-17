Как обменять водительское удостоверение, выданное впервые на два года: алгоритм действий

Водители могут получить новый документ, начиная со дня, следующего после даты, указанной как конечная в имеющемся водительском удостоверении.

На сегодняшний день водительские права впервые выдаются сроком на два года. После его окончания водительские документы необходимо обменять. Это можно сделать онлайн и при личном обращении в сервисный центр МВД.

В Министерстве объяснили алгоритм действий.

Обмен водительского удостоверения, выданного впервые на два года, осуществляется по истечении срока его действия. То есть, водители могут получить новый документ, начиная со дня, следующего после даты, указанной как конечная в имеющемся водительском удостоверении.

Получить услугу можно любыми тремя удобными способами:

в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении;

онлайн через Кабинет водителя ;

онлайн через приложение Действие.

Обмен водительского удостоверения в сервисном центре МВД

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре МВД необходимо сначала взять талон для получения услуги через функционал э-записи или в терминале сервисного центра МВД. При себе иметь паспорт с отметкой о месте регистрации проживания, копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и удостоверение водителя, подлежащего обмену. Во время действия военного состояния медицинская справка не обязательна.

Обмен водительского удостоверения онлайн

Для заказа услуги онлайн, необходимо авторизироваться в Кабинете водителя или в приложении "Дія", выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения – цифровое или пластик. После этого указать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении Укрпочты по Украине или курьером по указанному адресу.

На что обратить внимание

Обращаем внимание: если человек совершил более двух нарушений ПДД, обменять водительское удостоверение не удастся. В таком случае необходимо повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если водитель был лишен права управления транспортным средством для получения удостоверения, он должен пройти обучение в автошколе, сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД. Такое удостоверение снова выдается на два года.

Напомним, с 1 августа в Украине выдают обновленные водительские удостоверения.

МВД обновило водительское удостоверение

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