Как обновить данные через “Резерв+” и нужно ли идти в военкомат

Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные — номер телефона, e-mail и фактическое место жительства.

Для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". С его помощью можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования ( ТЦК ).

Зачем нужен "Резерв+", как работает приложение и нужно ли идти в военкомат, сообщает РБК-Украина.

Зачем запустили "Резерв+"

18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные — номер телефона, e-mail и фактическое место жительства. Дедлайн – до 16 июля включительно. При уточнении данных направление на военно-врачебную комиссию не будет выдаваться. Но может быть выписано в дальнейшем.

Обновить данные можно в Центрах предоставления админуслуг или ТЦК. Во втором случае, кроме выписки из реестра, проставят отметку об обновлении данных в военный билет ( вклеют штрих-код ).

Также обновить данные можно дистанционно через электронный кабинет — "Резерв+".

Приложение доступно для скачивания из App Store и Google Play. Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация находится в реестре "Оберег".

Как работает приложение

Сначала нужно его скачать. Если у вас смартфон на iOS, то из App Store, если на Android, то Google Play. Затем на экране приветствия будет предложено авторизироваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, а также задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца для входа в “Резерв+”.

Авторизация через BankID следующих банков: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "УкрСиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" и "А-Банк".

Затем появятся экраны, на которых нужно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.

На следующем экране можно проверить правильность данных и настроить вход в приложение.

В приложение "Резерв+" подтянется информация из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Она будет содержать дату обновления данных, ФИО, дату рождения, ИНН, а также при наличии — сведения о бронировании и отсрочке, дате прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности, военно-учетной специальности и т.д.

До 18 июня 2024 приложение будет работать в тестовом режиме. Затем в нём появится QR-код. Отметим, представители ТЦК, полиции и пограничники получили право проверять военно-учетные документы. Штрих-код в военном билете или QR-код в приложении покажет, что лицо обновило свои данные.

Что с повестками и очередями в ТЦК

Приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Через него не будут посылаться повестки для явки в военкомат на медицинскую комиссию. По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись.

К примеру, после уточнения данных, если возникнет необходимость, ТЦК свяжется с военнообязанным и последующая коммуникация будет осуществляться непосредственно между ним и ТЦК. "Резерв+" только облегчает процедуру уточнения, чтобы не стоять в очередях.

"Мы считаем, что количество военнообязанных, которые воспользуются этой функцией, может достигнуть 70-80%, потому что это будет очень удобно", — говорила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Отметим, еще до вступления нового закона в силу перед украинскими ТЦК выстроились очереди. Как отметил член комитета Совета по нацбезопасности Федор Вениславский, обновление через "Резерв+" должно снизить нагрузку на центры комплектования и уменьшить очереди.

Обязательно ли устанавливать “Резерв+”

Регистрация исключительно добровольная. Электронные кабинеты заводятся на всех военнообязанных, независимо от того, планируют ли они ими воспользоваться.

Однако вполне вероятно, что с приближением дедлайна уточнения данных очереди у военкоматов, напротив, только увеличатся. Поскольку в общей сложности каждый ТЦК ежедневно оформляет 20 до 50 человек.

По словам Черногоренко, команда Минобороны усиленно работала над запуском е-кабинета до 18 мая.

Вы точно сможете обновить данные о себе онлайн и не нарушите требования законодательства. Это должно произойти в течение 60 дней от вступления изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля”, — написала она в Facebook.

Доступно ли приложение за границей

Согласно новому закону о мобилизации, украинцы призывного возраста за границей тоже должны уточнить данные. Иначе им откажут в оформлении паспортов в консульских учреждениях. Сделать это можно дистанционно по телефону или по электронной почте, а теперь и через “Резерв+”.

Вениславский заявил, что получить полный доступ к консульским услугам будет возможно, предъявив QR-код. Таким образом, лицо подтверждает, что выполнило все требования законодательства.

В разъяснении МИД Украины говорится, что электронный военно-учетный документ можно будет сформировать с 18 июня (когда появятся QR-коды). Для получения консульской услуги его следует сгенерировать не ранее чем за 3 дня до обращения.

Отсканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных и права на получение консульской услуги.

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