Как обновить учетные данные онлайн: в Минобороны рассказали о мобильном приложении Резерв+

С 18 мая по 16 июля включительно все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.
Мобильное приложение Резерв+, через которое военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои учетные данные, будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с субботы, 18 мая.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В оборонном ведомстве напомнили, что с 18 мая по 16 июля включительно все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.
“Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", — говорится в сообщении.
После обновления данных в приложении можно будет просмотреть персональную информацию из реестра Оберіг.
Минобороны также опубликовало видеоинструкцию, как пользоваться мобильным приложением.
Другие способы обновления данных
В Минобороны напомнили, что согласно обновленному Закону о мобилизации обновить данные также можно в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), как это было ранее, или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), действующих по всей стране.
"Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что при обновлении данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже.
Напомним, военнообязанным мужчинам в Украине будут вклеивать штрихкод в военный билет. Главная функция нововведения – при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.
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