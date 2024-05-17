Как обновить учетные данные онлайн: в Минобороны рассказали о мобильном приложении Резерв+

С 18 мая по 16 июля включительно все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.

Мобильное приложение Резерв+, через которое военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои учетные данные, будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с субботы, 18 мая.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В оборонном ведомстве напомнили, что с 18 мая по 16 июля включительно все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные.

“Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", — говорится в сообщении.

После обновления данных в приложении можно будет просмотреть персональную информацию из реестра Оберіг.

Минобороны также опубликовало видеоинструкцию, как пользоваться мобильным приложением.

С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Другие способы обновления данных

В Минобороны напомнили, что согласно обновленному Закону о мобилизации обновить данные также можно в Территориальных центрах комплектования (ТЦК), как это было ранее, или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП), действующих по всей стране.

"Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что при обновлении данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже.

Напомним, военнообязанным мужчинам в Украине будут вклеивать штрихкод в военный билет. Главная функция нововведения – при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.

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