Как обращаться с семейными тиранами: в Украине могут появиться специализированные следователи

Как обращаться с семейными тиранами: в Украине могут появиться специализированные следователи

Суды редко ограничивают контакты жертв домашнего насилия с их обидчиками, поэтому они требуют внимания со стороны правоохранительных органов.

В пятницу, 9 июля, генпрокурорка Украины Ирина Венедиктова посетила Центр помощи жертвам домашнего насилия в Одессе. Во время визита она обратила внимание на то, что проблемы пострадавших в собственных семьях должны решать компетентные правоохранительные органы. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Украинские суды часто назначают обвиняемым в насилии в отношении своих родных домашний арест или оставляют их на постоянное пребывание дома с жертвами. Такие ситуации еще больше провоцируют конфликты.

Чтобы эффективнее противодействовать распространению домашнего насилия в Украине, полицейских, следователей и прокуроров будут учить работать как с жертвами, так и их обидчиками.

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова, посетив Одессу, пообещала поддержку и помощь на государственном уровне по противодействию этому явлению, в частности речь шла о подготовке специализированных следователей.

"Очень много таких преступлений вносятся в ЕГРР только после вмешательства глав областных прокуратур. Это ненормально. Поэтому нам надо иметь целую вертикаль людей, которые смотрят на это одинаково. Люди не знают, как правильно это все делать ", — подчеркнула она.

Напомним, 74 человека погибли в 2020 году из-за домашнее насилие. Всего в Украине фиксируют вспышку бытовых ссор — их вдвое больше. В частности 208 тысяч жалоб зафиксировала полиция в прошлом году.

Новости Украины: правоохранителей будут учить работать с жертвами домашнего насилия и обидчиками

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