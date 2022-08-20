Как обрезать розы на зиму: в следующем году они будут пышно цветут

Розы нуждаются в себе особого внимания. Если вы не будете соблюдать определенные правила ухода, они будут мало и коротко цвести. Как обрезать розы осенью, чтобы после этого они цвели очень пышно – читайте в материале ТСН.ua.

Обрезка – один из важнейших этапов в уходе за розами. Без этого растение будет плохо расти и мало цвести. Эта процедура также требует определенных правил.

Как обрезать розы после цветения, чтобы потом было много пышных цветов:

на побегах, где есть увядшие цветы и молодые бутоны, лучше просто отломить все увядшие цветы;

если на ветке увял только один цветок, лучше срезать его на 1/3 от всей длины;

срез делают косым, ведь в этом случае внутрь не попадет инфекция;

побег появился на наружной части куста, нужно срезать ту почку, которая "смотрит" наружу.

Также нужно запомнить, что в конце лета, когда цветы на розах начинают увядать, соцветия только отламывают, а не отрезают. Если все сделать правильно, в следующем году роза порадует вас пышным и длинным цветением.