Как общение спасает жизнь за границей и как не попасть в сексуальное рабство

Как общение спасает жизнь за границей и как не попасть в сексуальное рабство

Граждане Украины, спасающиеся от войны за границей, могут стать жертвами и попасть в сексуальное рабство. Для того чтобы не попасть в бесчеловечные условия, нужно общаться, получая нужную информацию о дальнейшем местонахождении.

В рамках совместной коммуникационной кампании с Европейским Союзом и Международной Организацией по миграции в сюжете Сніданку з 1+1 специалисты дали действенные советы, как обезопаситься.

35-летняя Олеся планировала уехать за границу и познакомилась с мужчиной, который пообещал предоставить жилье, но это знакомство для нее едва не закончилось сексуальным рабством. Женщина признается, что из-за войны войны планирует уехать из страны. «Я не живу в зоне активных боевых действий, но иногда что-то прилетает и от этого очень страшно, я решила переехать в Венгрию», — рассказала она.

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Женщина активно начала знакомиться с волонтерами, нашла и прислала объявление о поиске квартиры: «Мне ответил мужчина, готовый предоставить жилье, отдельную комнату в своей квартире по достаточно приемлемой цене, например, дешевле, чем в Киеве».

Олеся обрадовалась такой возможности и начала активно общаться с парнем. Они обсуждали работу в Венгрии и цены, а также иностранец давал отличные советы, как лучше обосноваться. Поэтому очень быстро Олеся подружилась с венгром.

«Потом начался вопрос, с кем я уезжаю и он сказал, что я могу жить даже бесплатно, если буду помогать ему вести хозяйство», — добавила Елена.

Вдруг уже перед отъездом из Украины венгр изменил условия. Помощь по хозяйству не устраивала мужчину. Он поставил ультиматум и сказал, что я должна лечь с ним в постель, и только тогда он позволит мне проживать бесплатно.

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Так что Олеся так и не уехала из Украины. Парадоксально, но ему повезло, говорит специалист программы помощи и защиты уязвимым мигрантам в представительстве Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец. «Они предлагают вам что-нибудь и вы думаете, как классно, как мне повезло. Старайтесь поменьше рассказывать о себе, а больше узнавать этого человека и старайтесь не соглашаться сразу», — сообщила Ирина Мидловец.

Четвертый важный маркер безопасности для переселенцев – ОБЩЕНИЕ. Не рассказывайте никому, где вы живете, с кем. Запомните – любая личная информация может быть использована против вас, а также не занимайте деньги. «Эти долговые обязательства часто приводят к тому, что люди говорят – а теперь ты должен мне отплатить, а ты не имеешь чем платить, поэтому будешь оказывать тогда сексуальные услуги или будешь тогда работать бесплатно», — констатировала специалист.

Таким образом, на первый взгляд простое общение может закончиться для вас бедой. Взвешивайте трезво все ваши решения, а если сомневаетесь – звоните по телефону на горячую линию – 527.

#StandWithUkraine, #stoptrafficking, #527прежде всего