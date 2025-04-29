Как обжаловать незаконные штрафы ТЦК за военный учет: советы юриста

ТЦК / © ТСН.ua

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В Украине невыполнение требований военного учета может привести к наложению штрафов, но существует риск удвоения санкций, если лицо нарушает несколько правил одновременно.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Как территориальные центры комплектования налагаются штрафы

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В Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) могут привлекать лиц к административной ответственности за ряд нарушений, связанных с военным учетом.

Самые распространенные основания для наложения штрафов

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

непредоставление по требованию представителей ТЦК военно-учетных документов;

несвоевременная постановка на учет, в том числе по достижении 27 лет;

отсутствие обновления персональных данных в военном учете.

Размер штрафа в таких случаях обычно варьируется в пределах от 17000 до 25500 гривен. Но если ТЦК оформляет несколько протоколов одновременно, итоговая сумма может получиться значительно больше, даже в разы превышая установленный предел.

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штрафы могут налагаться за неявку в военкомат без уважительной причины, отсутствие или сокрытие документов, а также за изменение учетных данных без уведомления ТЦК.

Статья 210-1 регулирует ответственность за нарушения, связанные с мобилизационными мерами, в частности, игнорирование вызова на медкомиссию или отказ от обновления информации.

Удвоение штрафов: когда это незаконно

В одной из практических ситуаций, описанных адвокатом Андреем Симутиным, клиента оштрафовали сразу на четыре отдельных суммы — по 25 500 гривен каждая. Общий размер санкции составил 102000 грн. После открытия исполнительного производства эта сумма удвоилась и достигла 224000 грн. Такая ситуация вызывает сомнения в законности действий ТЦК.

Согласно статье 36 КУоАП, в случае, если один человек одновременно допустил несколько административных нарушений, рассмотрение которых ведет один орган, налагается только одно взыскание — наибольшее из предусмотренных. Соответственно, множественные штрафы за единственный случай нарушения не отвечают требованиям законодательства.

Когда санкции не применяются

Лицо может быть освобождено от ответственности, если предоставит доказательства, что нарушение было обусловлено уважительными причинами.

серьезное заболевание;

пребывание вне страны;

невозможность предоставить документы из-за обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

В таких случаях важно своевременно собрать документы и передать их в ТЦК или представить в суде.

Как действовать в случае незаконного штрафа

Если вам выписали штраф, который кажется необоснованно высоким или незаконно дублированным, целесообразно принять следующие шаги:

Проверьте правомерность протоколов. Выясните, не все ли штрафы следствием одного и того же нарушения.

Обратитесь за юридической помощью. Консультация с адвокатом поможет грамотно оспорить действия ТЦК.

Ознакомьтесь со своими правами. Законодательство гарантирует право каждого на обжалование административных санкций.

ТЦК обязаны действовать исключительно в пределах закона. И если ваши права нарушены, у вас есть полное право на защиту.

Напомним, в Харькове сотрудники ТЦК жестоко задержали парня прямо на улице.