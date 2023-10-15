Как обжаловать решение о мобилизации: куда обращаться и какие документы нужны

Если вы сначала обращаетесь в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас три месяца.

Если мужчина призывного возраста не согласен с решением военно-врачебной комиссии (ВЛК), он может его оспорить.

Детали процедуры рассказала юрист юридической фирмы Gracers Анастасия Цыбулько в комментарии РБК-Украина.

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Какие нужны документы

"В первую очередь нужно подготовить все документы, которые будут свидетельствовать о необъективности вывода ВЛК о состоянии здоровья. В частности, медицинские справки, копии документов с историей болезней или выводы врачей (государственной больницы) о наличии определенных болезней, которые могут существенно повлиять на несение службы или вообще невозможность выполнения своих служебных обязанностей", — отметила она.

Как и где оспаривается решение

По ее словам, обжаловать решение о мобилизации можно через суд или иными способами. Юрист пояснила, что постановления центральной ВЛК могут быть обжалованы в судебном порядке, а постановление ВЛК регионов – в Центральной военно-врачебной комиссии или в судебном порядке.

"Если вы хотите обжаловать постановление ВЛК районного и городского уровня без суда, то есть вариант обращения к ВЛК областного уровня с целью пересмотра такого вывода. В случае необходимости пересмотра или отмены постановлений подчиненных ВЛК, то это могут делать военно-врачебные комиссии соответствующих регионов. Центральная ВЛК пересматривает постановления ВЛК любого уровня", — подчеркнула она.

По результатам рассмотрения обращения комиссия может принять решение о проведении контрольного или повторного медицинского осмотра.

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Цыбулько отмечает, что обжалование решения ВЛК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства путем подачи искового заявления в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

"Однако следует учесть, что в судебном порядке предоставляется ограниченный срок такого обжалования: если вы сначала обращаетесь в досудебном порядке, то на обжалование заключения комиссии в суде у вас три месяца со дня получения решения о рассмотрении заявления", — обратила она внимание.

Если все-таки призывник сразу обращается в суд, то у него есть шесть месяцев со дня вынесения постановления ВЛК.

Напомним, в Украине работает единый реестр военнообязанных. Адвокат объяснил, какие данные попадают туда.

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