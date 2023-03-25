Как очистить чайник от накипи: простой проверенный способ

Чайник – незаменимый помощник на кухне. Однако, из-за плохого качества воды в нашем водопроводе, его внутренние стенки часто покрываются накипью. Он попадает в напитки, чем может испортить настроение. Как очистить чайник от накипи – читайте в материале ТСН.ua.

Простой и супер быстрый способ, как очистить чайник от накипи, был описан в издании Express.

Что такое известковый налет и почему его не должно быть

Известковый налет, часто появляющийся на внутренних стенках чайника, это не что иное как смесь из кальция и магния. Они остаются после выкипания жесткой воды. Если забывать чистить чайник и продолжать им пользоваться, напитки будут удивительны по вкусу. Следует помнить, чем реже вы моете стенки, тем труднее будет избавиться от накипи.

Эксперт по уборке Елена создала свою самодельную смесь, которая помогает быстро избавиться от неприятной накипи. Она проверила ее на своем чайнике и получила потрясающие результаты.

Как очистить чайник от накипи: приготовление раствора

Надо взять три стакана воды и три стакана уксуса, тщательно перемешать и дать смеси постоять 10-30 минут. Полученный раствор залейте в чайник и просто прокипятите. Не забудьте хорошо вымыть чайник, чтобы не остался неприятный запах уксуса.

Если у вас нет дома уксуса, его можно смело поменять половинкой лимона. Лимонная кислота также быстро и эффективно. После того как вода с лимоном закипит, протрите насухо стенки чайника и можете дальше им пользоваться.