Как очистить лоток стиральной машины подручными средствами: простой и действенный способ

На одежде после стирки остаются темные пятна от ржавчины? Возможно, дело в загрязненном лотке. Многие хозяйки ошибочно полагают, что эта деталь не требует дополнительного внимания. Как очистить лоток стиральной машины простым, безвредным и действенным способом – рассказывает ТСН.ua.
Ингредиенты
- 3% перекись водорода – 50 мл;
- пищевая сода - 3 ст. ложки;
- хозяйственное мыло.
Как очистить лоток стиральной машины: инструкция
- Возьмите любую пластиковую емкость и смешайте в ней перекись водорода с пищевой содой.
- Хозяйственное мыло натрите на терке и добавьте к смеси. Все ингредиенты нужно смешать, чтобы образовалась пена.
- Смажьте этой пеной лоток стиральной машины. Чтобы очистить его, вам понадобится зубная щетка.
- Оставьте на полчаса. Иногда поправляйте пену, чтобы она покрывала всю поверхность.
- Протрите влажной губкой, с помощью зубной щетки пройдитесь по всем труднодоступным местам.
- Чтобы тщательно очистить лоток стиральной машины, промойте его под проточной водой. Просушите.
- Готово.
Попытайтесь так очистить лоток стиральной машины и вы заметите, что ваша помощница начала лучше справляться с стиркой.
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