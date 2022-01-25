Как очистить лоток стиральной машины подручными средствами: простой и действенный способ

На одежде после стирки остаются темные пятна от ржавчины? Возможно, дело в загрязненном лотке. Многие хозяйки ошибочно полагают, что эта деталь не требует дополнительного внимания. Как очистить лоток стиральной машины простым, безвредным и действенным способом – рассказывает ТСН.ua.

Ингредиенты

3% перекись водорода – 50 мл;

пищевая сода - 3 ст. ложки;

хозяйственное мыло.

Как очистить лоток стиральной машины: инструкция

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Возьмите любую пластиковую емкость и смешайте в ней перекись водорода с пищевой содой. Хозяйственное мыло натрите на терке и добавьте к смеси. Все ингредиенты нужно смешать, чтобы образовалась пена. Смажьте этой пеной лоток стиральной машины. Чтобы очистить его, вам понадобится зубная щетка. Оставьте на полчаса. Иногда поправляйте пену, чтобы она покрывала всю поверхность. Протрите влажной губкой, с помощью зубной щетки пройдитесь по всем труднодоступным местам. Чтобы тщательно очистить лоток стиральной машины, промойте его под проточной водой. Просушите. Готово.

Попытайтесь так очистить лоток стиральной машины и вы заметите, что ваша помощница начала лучше справляться с стиркой.

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