Как очистить сковороду с антипригарным покрытием: основные советы

Сковороды с антипригарным покрытием стали настоящими ассистентами на кухне. Главным преимуществом такой посуды можно назвать то, что на ней ничего не пригорает. Однако его нужно мыть очень бережно. Из-за повреждений он теряет свое основное свойство. Как очистить сковороду с антипригарным покрытием – читайте в материале ТСН.ua.

Как отмыть сковороду с антипригарным покрытием: правила

Чтобы просто очистить сковороду с антипригарным покрытием от остатков пищи после приготовления блюда, подойдет мягкая губка и жидкость для мытья посуды. Категорически запрещено царапать поверхность такой посуды, ведь на поврежденных местах будет скапливаться слой нагара.

Лучше очищать сковороду с антипригарным покрытием сразу после приготовления пищи и не допускать, чтобы внутри застывает жир и крошки продуктов. Поэтому приготовили блюдо, убрали его на тарелки, подождали несколько минут, чтобы сковорода остыла, и начинаете мыть мягкой губкой. При этом можно не использовать моющего средства, если жира на поверхности немного.

Если оставить сковороду с антипригарным покрытием надолго загрязненной или слишком сильно ее нагреть, пища может подгореть или подсохнуть и образовать корочку. Не стоит торопиться и прилагать усилия. Как отмыть сковороду с антипригранным покрытием в этом случае? Просто залейте ее теплой водой и оставьте на время. Остатки продуктов отмокнут сами. Понадобится всего 10-15 минут и вы можете просто снять грязь мягкой губкой. А чтобы в следующий раз поверхность не пригорела, перед приготовлением добавьте немного растительного масла.

Если тёплая вода не помогла, отчистить посуду будет сложнее. Здесь уже понадобится жидкость для мытья посуды. Запомните порядок действий:

Слегка протрите сковороду бумажным полотенцем, так вы удалите остатки пищи. Нанесите толстый слой моющего средства и наполните посуду теплой водой до краев. Поставьте на огонь и доведите воду до кипения. Выключите плиту, дайте жидкости остыть, затем тщательно очистите мягкой губкой. Несколько раз ополосните холодной водой.

А чтобы пропал неприятный запах моющего средства, можно добавить в воду для ополаскивания капельку яблочного уксуса.

Также сковороду с антипригарным покрытием можно без особого труда отмыть в посудомоечной машине.

Как мыть антипригарную сковороду, если под рукой нет специального средства

Как мыть антипригарную сковороду, если под рукой нет специального средства / Фото: pixabay.com

Сковорода сильно пригорела, но закончилось моющее средство? Не проблема. Можете использовать такие бытовые средства, которые есть практически в каждом доме:

пищевая сода, лимонная кислота, уксус – ополосните загрязненную сковороду с антипригарным покрытием теплой водой, затем добавьте внутрь один из этих компонентов и оставить на 10 минут, после этого влить теплой воды, поставить на огонь и довести до горячего состояния (но не кипение), слить жидкость и еще раз прополоскать;

– ополосните загрязненную сковороду с антипригарным покрытием теплой водой, затем добавьте внутрь один из этих компонентов и оставить на 10 минут, после этого влить теплой воды, поставить на огонь и довести до горячего состояния (но не кипение), слить жидкость и еще раз прополоскать; зубная паста – эффективно очистите любую сковородку с антипригарным покрытием, нанесите толстым слоем на все пригоревшие участки, оставить на 12-15 часов, а затем смыть мыльной водой;

– эффективно очистите любую сковородку с антипригарным покрытием, нанесите толстым слоем на все пригоревшие участки, оставить на 12-15 часов, а затем смыть мыльной водой; порошок горчицы – дно и влажные стенки посуды (еще горячей) засыпать сухой горчицей, добавить небольшое количество воды и оставить мокнуть на 2-2,5 часа, затем очистить мягкой губкой;

– дно и влажные стенки посуды (еще горячей) засыпать сухой горчицей, добавить небольшое количество воды и оставить мокнуть на 2-2,5 часа, затем очистить мягкой губкой; кусок хозяйственного мыла и пищевая сода – используются в особых случаях. Необходимо приготовить раствор: 3 л теплой воды, 130 г соды и целый кусок мыла (натертый). Все тщательно перемешать, вылить в емкость больше сковороды, довести на огне до кипения. Поместить пригоревшую сковороду в смесь и затем кипятить на медленном огне 10 минут. Выключить огонь и оставить на 3 часа.

Полезные советы

Чтобы на сковороде с антипригарным покрытием ничего не пригорало, нужно запомнить несколько правил, как ею пользоваться и ухаживать. Очень важны следующие моменты: