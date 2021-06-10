Как оформить COVID-документы для пересечения границы: украинцам дали подробное объяснение

В Украину не пустили вакцинированных российским "Спутником".

Для пересечения границы с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине расширено перечень документов, при наличии которых разрешается проезжать на территорию государства. Недавно к этому перечню добавились документы о вакцинации, которые должны быть правильно оформлены с указанием, какими препаратами иммунизированы граждане.

Соответствующее объяснение дали в ГПСУ.

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Как отмечается, документ о полном курсе вакцинации дает возможность украинцам или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за границы. Вакцины должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. В список одобренных ВОЗ входят такие вакцины:

Comirnaty/Pfizer;

AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca)

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford;

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

В самом документе, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 должна быть указана следующая информация:

полное имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство, подпись пациента, номер документа, удостоверяющего личность;

название вакцины, даты введения, название производителя и серия производства;

название заболевания, против которого получено курс вакцинации;

подпись и печать врача, который делал прививки.

Кроме того, согласно изменениям, иностранцам и лицам без гражданства для въезда в Украину, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, теперь можно иметь один из документов: либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, который проведено не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ о полном курсе вакцинации от COVID-19 препаратами, разрешенными ВОЗ. Справка должна быть выдана на английском языке или с переводом на английский язык.

Экспресс-тест на определение антигена SARS-COV-2 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия лица пациента;

по исследованию: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.);

тип исследования (immunochromatographic testing»,« immunochromatography assay»,« ICA»,« Lateral flow assay»,«LFT»,« rapid antigen test» и т.п.);

дату и время забора материала;

результат теста (negative, not detected)

страну проведения исследования;

название учреждения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).

Результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может показаться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, где проведено тестирование.

В ГПСУ рассказали, что за последние два дня в пунктах пропуска через границу Украины пытались въехать иностранцы с документами об иммунизации российской вакциной "Спутник V". Впрочем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не определена как безопасная и отсутствует в перечне ВОЗ.

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Напомним, что такое COVID-сертификат, какую информацию в него вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в материале по этой ссылке.

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