Как оформить новую отсрочку и не потерять ее: совет Минобороны

Что будет с отсрочкой при рассмотрении новых документов / © ТСН.ua

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Кабмин принял решение, существенно упрощающее изменения оснований для получения отсрочки от мобилизации. Теперь военнообязанные могут подавать документы на новый вид отсрочки, не рискуя потерять уже имеющийся статус при рассмотрении заявления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Старая отсрочка не сгорит: как работает новый механизм

Например, у мужчины была отсрочка для обучения, или еще какая-то, но впоследствии у него родился третий ребенок:

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пока рассматривается заявление, действующая отсрочка продолжает действовать;

если основание одобрят, предварительная отсрочка автоматически заменится новой;

если откажут, предварительная отсрочка будет действовать до истечения ее срока.

Как подать заявление

Подать заявление можно через ЦНАП:

Ее рассмотрят за 7 рабочих дней (до 15 дней, если требуются дополнительные проверки);

Пока продолжается разбирательство, на ВЛК не будут направлять;

После положительного решения информацию будут внесены в государственный реестр в течение 1 календарного дня.

Отсрочки для забронированных работников и госслужащих

В Минобороны признали, что порядок оформления отсрочок для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр «Оберег» пока уточняется отдельно.

Раньше мы писали, кого из студентов могут мобилизовать даже во время учебы.

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