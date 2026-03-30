Как оформить онлайн-декларацию с врачом

Украинцы могут онлайн подавать декларацию врачу, изменять персональные данные и управлять доступом к медицинской информации без посещения больницы.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Украине запустили личный кабинет пациента

© pexels.com

В Украине после бета-тестирования был открыт доступ к цифровой платформе «Кабинет пациента», где можно оформить декларацию с врачом онлайн или изменить свои персональные данные.

По данным Минздрава, на платформе можно:

  • просмотреть и обновить персональные данные в электронной системе здравоохранения

  • пересмотреть действующие и предварительные декларации с врачом

  • найти врача и подать декларации онлайн — без визита в медучреждение

  • управлять доступами электронных кабинетов, которым пациент предоставил разрешение на обработку своих персональных данных

Кабинет доступен всем совершеннолетним украинцам. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет при наличии собственной электронной подписи могут самостоятельно войти в кабинет и пересматривать свои данные, а подать декларацию и изменять персональные данные только при условии подтвержденной гражданской дееспособности и наличия соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустит три новых сервиса на портале «Дія». Больше об этом читайте в новости.

