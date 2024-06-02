Как оформить опеку над ребенком во время войны: что для этого нужно сделать

В большинстве случаев опеку оформляют родственники ребенка, но в их отсутствие это может сделать постороннее лицо с полной гражданской дееспособностью.

Семьи, которые хотят и могут принять ребенка, оставшегося без родительской опеки, могут сделать это даже во время войны. Ведь государство заинтересовано в том, чтобы дети воспитывались в семьях и не попадали в интернаты.

Кто может это сделать и что для этого необходимо, рассказали в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ведомстве отметили, что опеку в большинстве случаев оформляют родственники ребенка. После оформления документов лица, принявшие к себе ребенка, становятся его законными представителями до совершеннолетия подопечного.

Кто может стать опекуном

Опеку над ребенком могут взять:

родственники ребенка (с учетом личных отношений и возможности исполнять обязанности);

постороннее лицо с полной гражданской дееспособностью.

Опеку над ребенком до назначения опекуна или попечителя и оформления соответствующих документов осуществляет ответственный орган опеки и попечительства или специализированное учреждение образования, здравоохранения или социальной защиты, где находится ребенок.

Как оформить опеку – основные этапы

Для оформления опеки или попечительства над ребенком необходимо пройти несколько этапов:

Сбор и представление документов в Службу по делам детей; проверка документов и жилищных условий (до 5 дней); Обучение потенциальных опекунов, не имеющих родственных связей с ребенком (курс 72 часа); Рассмотрение дела Комиссией по защите прав детей и принятие решения об опеке конкретного ребенка; Подготовка решения органа опеки и попечительства; фактическое принятие ребенка в семью.

Напомним, в Украине ввели новую социальную программу "Ребенок не один", которая предназначена для поддержки семей, где находятся дети, лишенные родительской опеки. Денежная помощь назначается на период временного устройства ребенка, лишенного родительской опеки, и может быть продлена, если ребенок дольше остается в семье.

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