Как оформить отсрочку освобожденным из плена: инструкция от Минобороны
Повторные визиты в учреждения больше не обязательны: оформленная отсрочка для освобожденных из плена теперь действует в режиме автопродления.
Освобожденные из плена украинцы теперь могут получить отсрочку от мобилизации по упрощенной процедуре. Достаточно одного визита в ЦПАУ, чтобы статус обновлялся автоматически каждые три месяца.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Чтобы оформить отсрочку от мобилизации, освобожденным из плена украинцам достаточно один раз обратиться в Центр предоставления административных услуг — в дальнейшем ее автоматически будут продлевать каждые 90 дней.
В то же время не все бывшие пленные знают о таком механизме, из-за чего иногда возникают недоразумения.
В Минобороны напомнили, что с 1 ноября 2025 года в большинстве случаев не нужно повторно подавать заявления и посещать учреждения, ведь значительную часть отсрочек теперь продлевают автоматически. Такое право имеют, в частности, освобожденные из плена военные и гражданские граждане Украины.
Автоматическое продление возможно при условии, что в учетных данных правильно указан срок действия отсрочки — до завершения мобилизации.
Если же отсрочку не продлили автоматически, это может означать, что данные отсутствуют или устарели. В таком случае следует обратиться в ближайший ЦПАУ и подать необходимые документы.
Напомним, согласно принятому в 2024 году новому закону о мобилизации, все военные, вернувшиеся из плена, имеют право на увольнение со службы. Это не зависит от даты обмена.
К слову, в ТЦК недавно напомнили украинцам, что наличие оснований для отсрочки не означает автоматическое действие: ее необходимо оформить самостоятельно. Мужчинам следует немедленно легализовать статус через приложение «Резерв+» или ЦПАУ. Если право на отсрочку не подтверждено в реестрах, система не сможет продлить ее автоматически, поэтому важно проверить актуальность данных.