Как оформить отсрочку от мобилизации, если нет "Резерв+" и смартфона

Резерв+ / © ТСН.ua

Реклама

Граждане, которые не пользуются приложением "Резерв+" и не имеют смартфона, но владеют бумажными документами для отсрочки, должны подать их в территориальный центр комплектования (ТЦК) до 31 октября. После этой даты оформление отсрочек в бумажном виде будет доступно через ЦПАУ.

Об изменениях рассказал глава цифровых проектов Министерства обороны Мстислав Баник в эфире телемарафона.

Он пояснил, что с 1 ноября бумажные отсрочки с мокрой печатью больше не будут выдавать. Вместо этого вводится электронный документ с QR-кодом. Для тех, кто пользуется приложением «Резерв», документ уже содержит QR-код и его можно загрузить как через «Резерв», так и через портал «Дія». Основное изменение заключается именно в отказе от отдельного бумажного документа с печатью.

Реклама

Баник отметил, что отмена бумажных отсрочек не меняет сути данных: всю информацию об отсрочке можно посмотреть в военно-учетном документе через «Резерв» или «Действие».

«Мы просто упрощаем процесс, отказываемся от дублирования бумажных документов с печатями, а информация об отсрочке остается той же. Представители ТЦК уже имеют опыт сканирования QR-кодов без проблем», — пояснил он.

Как получить отсрочку без смартфона или интернета

Для тех, кто не имеет доступа к смартфону или интернету, предусмотрен отдельный порядок оформления или продления отсрочки.

Баник подчеркнул, что приложение «Резерв+» и портал «Дія» лишь отображают данные из реестра военнообязанных — они ничего не добавляют и не меняют.

Реклама

«Если человек не пользуется „Резервом“, не имеет мобильного телефона, но имеет бумажные документы, которые дают право на отсрочку, он может обратиться в ТЦК до 31 октября. После этой даты оформить документ можно через ЦПАУ, а после получения отсрочки его можно распечатать», — пояснил Баник.

По сути, этот документ является выпиской из реестра военнообязанных, где указаны ключевые данные лица, его воинский учет и информация об отсрочке.

«Например, если я военнообязанный, могу зайти в „Резерв“, загрузить PDF-документ, сохранить его на телефоне или распечатать. Так же через портал „Дія“ можно авторизоваться, найти „военно-учетный документ“ и загрузить его. Если документы подаются через ЦПАУ, сотрудники распечатают документ после оформления отсрочки», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, от 1 ноября 2024 года в Украине вступает в силу кардинально новый механизм подачи заявлений на получение отсрочки от мобилизации.