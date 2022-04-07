Как оформить ребенка в новую школу и получить документ об образовании в условиях войны: ответ МОН

Как оформить ребенка в новую школу и получить документ об образовании в условиях войны: ответ МОН

Согласно данным ЮНИСЕФ, 1,8 млн украинских детей с начала войны уехали в другие страны, более 2,5 млн стали вынужденно перемещенными лицами в пределах Украины. Переселенцами и беженцами стали более половины всех украинских детей.

Как украинским детям беженцам и переселенцам закончить учебный год, какие документы для этого нужны, что делать если соответствующих документов нет, какое свидетельство об окончании учебного года является действительным, читайте в статье ТСН.ua. Документ, обеспечивающий гарантии образования со стороны государства в условиях войны - Приказ №274 Министерства образования Украины.

Как учиться, закончить школу, если ребенок переместился в пределах Украины

Оформление ребенка в новую школу

Чтобы оформить ребенка, который изменил место жительства, находится в Украине или за рубежом в украинскую школу, родителям или опекунам нужно в любой удобной форме - очно, по электронной почте, любым другим способом подать заявление в эту школу.

Как оформить старшеклассника в новую школу?

Чтобы оформить ребенка, который на текущий момент учится в 10-11 классах в школу, вместе с заявлением нужно подать свидетельство об окончании базовой школы за 9 классов. Если такого документа нет, нужно обратиться для его получения в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). ЕГЕБО работает более 10 лет. В реестре документов об образовании, который здесь содержится, нужно оформить запрос на ученика. В запросе нужно указать ФИО, дату рождения, номер и серию документа и в течение 3-х дней после подачи запроса на электронную почту придет выписка из реестра с квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Что делать в случае, если данных свидетельства о базовом образовании нет?

В случае, если данные свидетельства об образовании не известны, родители или опекуны старшеклассников могут подать заявление и копию документов, подтверждающих их лицо, с просьбой предоставить выписки в государственное предприятие, управляющее электронной базой - "Инфоресурс". Школы согласно приказу МОН№274 обязаны принимать такие заявления и передавать их предприятию для оформления выписок.

В каком формате может учиться ребенок?

Учащиеся могут учиться в том формате, который может предоставить школа и который является более безопасным для ребенка. Если, например, ребенок переехал, а его школа продолжает функционировать, учащийся может учиться в ней дистанционно, экстерном (для этого нужно написать соответствующее заявление).

Какие документы об окончании учебного года и кем должны быть выданы?

Согласно заявлению главы МОН Сергея Шкарлета, действительными документы о завершении учебного года будут документы, выданные любым заведением среднего образования. Документы, выдаваемые частными, дистанционными считаются действующими в том числе.

Если родители, опекуны уехали с детьми за границу, где могут учиться школьники?

Если украинская школа продолжает функционировать, учащийся может продолжать учиться в ней дистанционно и получить соответствующие документы об окончании учебного года. Если школа по каким-то причинам не работает, можно подать оформить ребенка в любую другую функционирующую украинскую школу. Процедура зачисления в новую школу детей, находящихся за границей, такая же, как детей переселенцев в Украине. Родителям или опекунам нужно предоставить заявление и в случае ребенка старшеклассника, документ о базовом образовании или его копии.

Есть ли за границей школы, которые проводят обучение по образовательному стандарту Украины

Школ, которые выдают свидетельство образования украинского образца в настоящее время 36 в 11 странах Европы. Список их можно найти на сайте Международной украинской школы. Международная украинская школа уполномочена Министерством образования Украины проводить оценку детей на территории, где они находятся. По желанию дети могут быть оформлены непосредственно в эту школу, которая работает исключительно в экстернатной форме обучения, организовывая для каждого ученика индивидуальный учебный план.

Как оформить ребенка в школу с обучением по европейским стандартам?

Процедура оформления в такие школы зависит от страны, где находится семья. Для украинских переселенцев оформление упростили. Например, в Германии, Польше для оформления отец ребенка или опекун должен заполнить анкету и указать данные своего украинского паспорта.

Если семья планирует вернуться в Украину, где ребенок будет продолжать учиться, оценки в соответствии с местным стандартом оценки нужно перевести на украинскую систему оценивания. В настоящее время МОН разрабатывает рекомендации по такому переводу.

Какова процедура признания иностранных документов об образовании?

Процедуру признания проводит государственное предприятие "Информационно-имиджевый центр Министерства образования и науки Украины". На сайте предприятия нужно зарегистрироваться в персональном кабинете, загрузить документы ребенка и отправить заявление на их проработку. В течение 10 дней документы будут проверены и даны рекомендации по дальнейшим шагам для получения документов украинского образца.

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