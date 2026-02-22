Как оформить ребенку украинский паспорт, если один из родителей иностранец

Младенец

В семьях, где один из родителей украинский гражданин, а другой иностранец или лицо без гражданства, часто возникает вопрос: становится ли ребенок от рождения гражданином Украины. Государственная миграционная служба дает четкий ответ: украинское гражданство в таких случаях предусмотрено автоматически, однако при определенных юридических обстоятельствах.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Главным документом, регулирующим этот вопрос, является Закон «О гражданстве Украины» (действует с 01.03.2001). Согласно его положениям, право на гражданство по факту рождения определяется по следующим принципам:

Принцип происхождения: Если хотя бы один из родителей на момент появления ребенка на свет был гражданином Украины, ребенок автоматически приобретает аналогичный статус.

Место рождения: Факт того, где именно родился малыш — в Украине или за ее пределами — не влияет на само право приобретения гражданства, если выполняется условие относительно «украинских корней» одного из родителей.

Равенство прав: Гражданство второго родителя (или его отсутствие) не является препятствием для получения ребенком украинских документов.

Алгоритм легализации статуса

Для того, чтобы официально подтвердить принадлежность ребенка к гражданству Украины, необходимо пройти процедуру регистрации.

Подача заявки: Один из родителей (или официальный опекун) обращается в любое территориальное отделение ГМС.

Получение подтверждения: Результатом рассмотрения документов является выдача Справки о регистрации лица гражданином Украины.

Следующие шаги: Только имея эту справку на руках, родители могут заказать для ребенка:

ID-карту (внутренний паспорт);

Загранпаспорт.

Что делать, если ребенок родился в другой стране

Географическое расположение не меняет сути закона, но меняет учреждение, в которое следует обращаться. Если пополнение в семье произошло за рубежом, функции миграционной службы выполняют дипломатические представительства — посольства или консульства Украины в стране пребывания. Процедура идентична: подача документов, регистрация и выдача официального подтверждения.

Важно: Норма об автоматическом приобретении гражданства распространяется на всех детей, рожденных после 1 марта 2001 года.

