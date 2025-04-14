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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
2 мин

Как оформить свидетельство о смерти за границей — объяснение юристов

Юристы объяснили, как получить свидетельство о смерти украинца, если трагедия произошла за пределами государства.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Консул

Консул / © Pixabay

В случае смерти гражданина Украины за границей порядок оформления свидетельства о смерти имеет особенности, зависящие от страны.

Об этом рассказали юристы организации «Бесплатная юридическая помощь».

Чтобы оформить свидетельство о смерти умершего за рубежом гражданина Украины, нужно обратиться к украинскому консулу в стране, где произошла смерть. Инициировать эту процедуру могут как родственники умершего, так и представители местных властей или медицинские учреждения того государства.

Консул осуществляет регистрацию факта смерти в соответствии с одним из следующих вариантов: по месту смерти, последнему месту жительства, месту захоронения или там, где было обнаружено тело.

Обязательны следующие документы

  • медицинское свидетельство о смерти (оформленное с переводом и легализацией);

  • справка о смерти, выданная официальными органами страны пребывания (также переведенная и легализованная).

Все эти документы приобщаются к актовой записи о смерти.

Свидетельство может быть выдано непосредственно родственникам умершего или передано в Министерство иностранных дел Украины для последующей передачи близким.

В случае, если у покойного остались дети без опеки, консул должен срочно сообщить об этом МИД Украины.

Документы умершего передаются в государственные структуры Украины:

  • в органы внутренних дел и военкоматов направляются паспорта, документы, удостоверяющие личность, военные документы и удостоверения о льготах;

  • остальные личные документы либо возвращаются сопровождающему лицу, либо отправляются в Министерство иностранных дел.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев захотят вернуться из-за границы домой.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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