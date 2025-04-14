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- Украина
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Как оформить свидетельство о смерти за границей — объяснение юристов
Юристы объяснили, как получить свидетельство о смерти украинца, если трагедия произошла за пределами государства.
В случае смерти гражданина Украины за границей порядок оформления свидетельства о смерти имеет особенности, зависящие от страны.
Об этом рассказали юристы организации «Бесплатная юридическая помощь».
Чтобы оформить свидетельство о смерти умершего за рубежом гражданина Украины, нужно обратиться к украинскому консулу в стране, где произошла смерть. Инициировать эту процедуру могут как родственники умершего, так и представители местных властей или медицинские учреждения того государства.
Консул осуществляет регистрацию факта смерти в соответствии с одним из следующих вариантов: по месту смерти, последнему месту жительства, месту захоронения или там, где было обнаружено тело.
Обязательны следующие документы
медицинское свидетельство о смерти (оформленное с переводом и легализацией);
справка о смерти, выданная официальными органами страны пребывания (также переведенная и легализованная).
Все эти документы приобщаются к актовой записи о смерти.
Свидетельство может быть выдано непосредственно родственникам умершего или передано в Министерство иностранных дел Украины для последующей передачи близким.
В случае, если у покойного остались дети без опеки, консул должен срочно сообщить об этом МИД Украины.
Документы умершего передаются в государственные структуры Украины:
в органы внутренних дел и военкоматов направляются паспорта, документы, удостоверяющие личность, военные документы и удостоверения о льготах;
остальные личные документы либо возвращаются сопровождающему лицу, либо отправляются в Министерство иностранных дел.
Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев захотят вернуться из-за границы домой.