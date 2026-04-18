Как оформить загранпаспорт за пределами Украины: перечень документов и условия

Украинцы, которые находятся за пределами родины, имеют возможность оформить новый загранпаспорт в дипломатических учреждениях Украины. Услуга доступна всем гражданам, достигшим 14-летнего возраста, однако для мужчин от 18 до 60 лет введены особые условия, связанные с военным учетом.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

При обращении в консульство должностное лицо формирует соответствующее заявление-анкету. Задача заявителя — тщательно проверить каждую букву и цифру в документе и подтвердить его корректность собственной подписью.

«Человек должен проверить все данные и подписать его. Вместе с ней подаются и другие документы», — отмечают в департаменте.

Какие документы необходимо иметь при себе

Для успешного подачи заявления гражданин должен предоставить расширенный пакет документов:

Старый загранпаспорт (и все остальные действующие загранпаспорта, если они есть);

Внутренний украинский паспорт (книжечка или ID-карта);

справка о присвоении идентификационного кода (РНОКПП);

Выписка о регистрации места жительства в Украине из реестра территориальных общин;

Документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей (при наличии).

Требования для мужчин и «Резерв+»

Наиболее существенные изменения касаются мужчин от 18 до 60 лет. Кроме вышеупомянутого перечня они обязаны предъявить электронный военно-учетный документ через мобильное приложение «Резерв+».

Важно помнить, что такой документ должен быть актуален. Специалисты рекомендуют формировать электронную выдержку за 72 часа до визита в консульство, чтобы избежать отказов из-за устаревших данных. Особые правила действуют также для возрастной категории 25-60 лет, что связано с действующим законодательством о мобилизационной подготовке.

Стоимость, сроки и способы ускорения

Оформление паспорта в консульстве является платной услугой — заявитель должен уплатить установленный консульский сбор. Стандартный срок ожидания на изготовление и доставку документа по дипломатической почте составляет около трех месяцев.

Для тех, кому документ нужен срочно, предусмотрена возможность заказать ускоренную доставку за свой счет. Это можно сделать через сервисы «Укрпочта», «Новая Почта», DHL или VFS.Global. Для этого необходимо самостоятельно оставить заявку на сайте выбранного сервиса, оплатить ее и передать квитанцию консулу вместе с заявлением.

Государственная миграционная служба напоминает, что получить услуги по оформлению паспорта можно не только в консульствах, но и в подразделениях ГП «Документ». В настоящее время сеть паспортных сервисов работает в таких странах: Польша, Словакия, Турция, Чехия, Германия, Испания, Болгария, Молдова, Италия, Канада и Великобритания.

Выезд за границу — последние новости

Напомним, на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.

Также, в условиях активных миграционных процессов для граждан Украины остается актуальным вопрос правильного оформления документов для пересечения границы.

В миграционной службе Днепропетровской области объяснили, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и загранпаспорт имеют разное юридическое назначение.

Внутренний паспорт (ID-карта) используется для удостоверения личности только на территории Украины, в то время как паспорт для выезда за границу является обязательным документом для пересечения государственной границы.

В то же время возможные исключения: использование ID-карты для выезда за границу допускается только в случае соответствующих межгосударственных соглашений со страной назначения. В других ситуациях необходимо иметь действующий загранпаспорт.