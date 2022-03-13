Как оказывать первую домедицинскую помощь при термических ожогах: что можно и что категорически запрещено делать

Как оказывать первую домедицинскую помощь при термических ожогах: что можно и что категорически запрещено делать

Охладите пораженный участок холодной водой или холодным компрессом до уменьшения боли.

Семнадцатый день вражеская артиллерия бьет по украинским городам, унося смерть и ранение мирным гражданам. Следствием артобстрелов, к сожалению, пожары.

Есть несколько простых правил домедицинской помощи при термических ожогах, знание которых поможет правильно оказать адекватную первую помощь себе или своим близким.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Ожоги могут быть 4-х степеней в зависимости от объема и глубины полученных повреждений:

I степень – повреждается только верхний слой кожных покровов. Ожог сопровождается краснотой, отеком, чувством изжоги. Может быть локальное повышение температуры тела, умеренная боль.

II степень – разрушаются более глубокие слои эпидермиса. Ожог сопровождается появлением волдырей, наполненных жидкостью.

III степень – кожные покровы повреждаются глубоко. Иногда страдает подкожная клетчатка. Ожог сопровождается некрозом тканей, поэтому рана может иметь черный и даже черный цвет. При ожогах может быть сухой струп.

IV степень – кожа обугливается, страдают мышцы и даже кости. Характерна нестерпимая боль. Рана покрывается темно-серым струпом из-за некроза тканей.

В случае получения термических ожогов – повреждений кожи вследствие контакта с огнем, горячим паром, жидкостью, кипятком, раскаленным предметом.

Термические ожоги: что следует сделать

Остановите контакт с источником ожога, снимите горячую или обгоревшую одежду. Уберите украшения, тесные вещи, находящиеся вблизи ожога. Но не трогайте вещи, которые прилипли к пораженной коже! Попытайтесь разрезать одежду вокруг и оставьте ожог невредимым.

Охладите пораженный участок холодной водой или холодным компрессом до уменьшения боли. Не прикладывайте лед. Охлаждение эффективно, если длится до 20 мин в течение первых 3 ч после поражения. Не пострадавшие участки нужно оставлять сухими и теплыми. Нельзя охлаждать, если температура тела упала до 35ºС.

Если имеете в аптечке противоожоговую повязку, лучше воспользоваться именно ею. Она охлаждает место ожога, уменьшает вероятность возникновения ожоговых волдырей, защищает рану от механических повреждений и инфицирования. Такая повязка не прилипает к ране и не травмирует ее, обеспечивает в ране среду с постоянной влажностью и температурой, может поглощать большой объем выделений. Необходимо снять верхнюю защитную плёнку с одной стороны повязки, приложить ею к ране, затем снять с другой стороны. Затем зафиксировать бинтом или лейкопластырем на коже.

Если специальной противоожоговой повязки нет, приложите на место ожога сухую, стерильную марлевую повязку или кусок чистой ткани. Это поможет защитить место поражения. Не наносите мази, растительные масла или спреи на поврежденное место.

Дайте потерпевшему выпить воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания.

Можно дать обезболивающее лекарственное средство, например, ибупрофен или парацетамол, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности.

Оптимальная поза для человека с ожогом лица или глаз – сидячая. Это поможет снизить отек. Кроме того, ожоги лица, особенно состоявшиеся в закрытых пространствах, могут сочетаться с поражением дыхательных путей. Будет хорошо, если при наличии пульсоксиметра вы сможете контролировать насыщение крови кислородом (сатурацию) пострадавшего и сообщить о ней врачам.

Позвоните по телефону 103, если ожог поверхности площади тела у взрослого 10% и более, а у ребенка — 5%, или если с ожогом связана травма. Также за экстренной медицинской помощью нужно немедленно обращаться при ожогах дыхательных путей и глаз.

Обращаем внимание, что пациенты с большой площадью ожогов особенно подвержены переохлаждению. В таком случае необходимо предотвратить потерю тепла организмом, согреть пострадавшего, накрыть одеялом, теплой одеждой и т.д.

Термические ожоги: что делать нельзя

Не используйте для охлаждения лед, это категорически запрещено. Он может привести к гипотермии (патологическое состояние, развивающееся при снижении внутренней температуры человека ниже 35ºС).

Нельзя использовать масло, сок алоэ, муку, продукты животного происхождения и т.д.

Не используйте какие-либо мази/гели до приезда бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

Не прокалывайте волдыри в случае их появления, если волдыри разорвались, наложите чистую, стерильную повязку.

Не используйте препараты, содержащие спирт. Иначе ожог может усилиться.

Обращаем внимание, что уровень интенсивности боли не всегда связан с тем, как сильный ожог. Иногда очень серьезный ожог может быть относительно безболезненным.

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