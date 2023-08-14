Как оккупанты пытаются отремонтировать Крымский мост после "бавовны": новые спутниковые кадры

В последний раз взрывы на Крымском мосту раздавались 12 августа.

В Сети появились новые спутниковые фото, как оккупанты ремонтируют Крымский мост после второй серьезной "бавовны" 17 июля.

Снимки обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

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Фото сделаны 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года. На них видна динамика работ моста.

"Длительный ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива. Этот промежуток времени показывает попытки России отремонтировать мост после того, как Украина ударила по этому месту в прошлом месяце", — подписал он видео.

Стоит добавить, что в последний раз взрывы на Крымском мосту раздавались 12 августа. Тогда Россия заявила об уничтожении двух ракет. В Минобороны РФ заявили, что повреждений не обнаружено.

Появились новые спутниковые кадры, как оккупанты пытаются отремонтировать Крымский мост

Ранее рассказывали, как произошла очередноя "бавовна" на Крымском мосту и что ждет сооружение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцы взорвались мемами после задымления на Крымском мосту!

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