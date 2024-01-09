Как оккупанты ремонтируют квартиры в Мариуполе: появились шокирующие фото

Аварийные дома "восстанавливают" для галочки: делают красивый фасад, а вот за ним – руины.

Квартиры жителей Мариуполя после "ремонтов" кафиров выглядят шокирующим. Мариупольцы продолжают жаловаться на так называемые ремонты от россиян. Аварийные дома "восстанавливают" для галочки. Делают красивый фасад, а вот за ним – руины.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Горожане жалуются местной псевдоадминистрации, но ответов не получают. Именно такая ситуация в домах на проспекте Металлургов, 25 и 27. Российские подрядчики так и не сделали работы по внутренней отделке домов.

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"Мы, жители этих двух домов, остаемся наедине со своей бедой", — в отчаянии пишут мариупольцы в местных пабликах.

А вот в многоэтажке по ул. Соборная, 4 уже пол года делают вид ремонта. Всё это время жители находятся без отопления в квартирах.

"Начинают работу одну и ту же – выравнивают стены в подъезде уже полгода. Окно в подъезде поломали рабочие, теперь освежаемся круглосуточно. Тепла нет в квартире. Несколько раз в ЖЭК обращалась, реакции ноль", – жалуются жители.

В Мариупольском горсовете отмечают, что оккупанты способны только разрушать, а вот восстановить ничего не могут. "Такая же ситуация и с коммунальной инфраструктурой, с инженерными сетями. Поэтому многие мариупольские семьи сидят без отопления, света и с перебоями воды", — говорится в сообщении городского совета.

Напомним, канализация топит подвалы: в оккупированном Мариуполе местные бьют тревогу.

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