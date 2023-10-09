Как оккупанты в Крыму "отомстили" США (фото)

Российские коллаборанты на полуострове недовольны "отношением США к нам".
Российские оккупанты демонтировали в Бахчисарайском парке миниатюр (Крым) копию американской Статуи Свободы из-за "отношения США". Скульптуре почему-то завязали "глаза" и отправили на склад.
Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.
Копию Статуи Свободы демонтировали в оккупированном Крыму накануне, облив ее какой-то коричнево-красной жидкостью. Как заявил спикер российского "парламента" полуострова Владимир Константинов, он не готов мириться с "отношением США к нам". Приспешник оккупантов также сказал, что не считает такой поступок варварством.
"Нам нужно заниматься своей историей, своей культурой, развитием себя... А Статуя Свободы пусть отправляется к себе на родину", – заявил Константинов.
Российские Телеграм-каналы сообщили, что демонтированную скульптуру отправили на склад и опубликовали соответствующие фото. На снимках видно, что у копии Статуи Свободы по неизвестным причинам черной лентой перевязаны "глаза".
Добавим, парк миниатюр в Бахчисарае открыли в 2013 году – до российской аннексии. Среди прочих скульптур были установлены копии киевской "Украина-мать" и нью-йоркской Статуи Свободы. После 2014 года экспозицию пополнили статуей "зеленого человечка".
К слову, 7 октября Госдепартамент США объявил о выдворении из страны двух российских дипломатов-работников посольства РФ.
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