Российские коллаборанты на полуострове недовольны "отношением США к нам".

Российские оккупанты демонтировали в Бахчисарайском парке миниатюр (Крым) копию американской Статуи Свободы из-за "отношения США". Скульптуре почему-то завязали "глаза" и отправили на склад.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Копию Статуи Свободы демонтировали в оккупированном Крыму накануне, облив ее какой-то коричнево-красной жидкостью. Как заявил спикер российского "парламента" полуострова Владимир Константинов, он не готов мириться с "отношением США к нам". Приспешник оккупантов также сказал, что не считает такой поступок варварством.

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"Нам нужно заниматься своей историей, своей культурой, развитием себя... А Статуя Свободы пусть отправляется к себе на родину", – заявил Константинов.

Российские Телеграм-каналы сообщили, что демонтированную скульптуру отправили на склад и опубликовали соответствующие фото. На снимках видно, что у копии Статуи Свободы по неизвестным причинам черной лентой перевязаны "глаза".

Копия Статуи Свободы из Бахчисарайского парка миниатюр/Фото: российские Телеграм-каналы

Копия Статуи Свободы из Бахчисарайского парка миниатюр/Фото: российские Телеграм-каналы

Добавим, парк миниатюр в Бахчисарае открыли в 2013 году – до российской аннексии. Среди прочих скульптур были установлены копии киевской "Украина-мать" и нью-йоркской Статуи Свободы. После 2014 года экспозицию пополнили статуей "зеленого человечка".

К слову, 7 октября Госдепартамент США объявил о выдворении из страны двух российских дипломатов-работников посольства РФ.

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