«Как он с онкологией прошел ВВК?»: сеть гудит из-за смерти мобилизованного педиатра

Врач-педиатр Игорь Ревекка, умерший вскоре после мобилизации

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Первый отдельный штурмовой полк им. Дмитрия Коцюбайло опубликовал официальное разъяснение по поводу смерти мобилизованного врача-педиатра Игоря Ревеки. Военные заявляют, что мужчина умер от онкологии, не связанной со службой. Разъяснение вызвало возмущение среди украинцев и немало вопросов в Сети.

Об этом говорится в сообщении и коментариях на Facebook-странице 1-го ОШП.

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Детали о мобилизации и смерти врача Ревеки

В пресс-службе полка отметили, что Ревека был мобилизован 25 сентября. В течение нескольких дней, с 27 сентября по октябрь, он находился в пункте постоянной дислокации воинской части. После этого 3 октября мужчина отправился на полигон для прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

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«05.10.2026 после жалоб на состояние здоровья он был госпитализирован в медицинское учреждение. Все дальнейшее время Игорь Евгеньевич находился там. К сожалению, 16.10.2026 он умер в результате болезни, не связанной с прохождением военной службы. Причина смерти: злокачественное новообразование сигмовидной кишки«, — говорится в сообщении 1-го ОШП.

В подразделении также пояснили, что во время прибытия в воинскую часть весь новый личный состав обязательно проходит БОВП, где приобретает навыки обращения с оружием, ориентировкой и тактической медициной. На время прохождения подготовки бойцов засчитывают стрелками, гранатометчиками или их помощниками, а уже после завершения учений проводят распределение в соответствии с гражданской профессией и навыками военнослужащих.

«Ревека Игорь Евгеньевич предварительно был распределен в медицинскую роту полка«, — проинформировали в 1-м ОШП.

Украинцы возмущены из-за мобилизации и смерти больного раком врача

Под сообщением 1-го ОШП в Facebook много людей выразили свое возмущение ситуацией со смертью Ревеки. Пользователи критикуют официальную версию о том, что смерть мобилизованного не связана со службой, спрашивают о качестве прохождения ВВК, почему офицер запаса и медик оказался на должности стрелка-гранатометчика на БОВП, а также требуют ответственности за ситуацию.

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«А как он с онкологией прошел ВВК? Или у него рак появился через неделю БОВП? Ваша официальная версия событий — дно!» — прокомментировала пользовательница Ирина Сушко.

«Это он пока пару недель был на учениях, заболел внезапно 4 стадией рака? Вы больны? Как человек-врач проходил ВВК? Там тоже больные сидят? Позор!» — написала пользовательница Olena Olena.

«То есть ВВК не заметила таких проблем, которые за месяц привели к смерти?! Ну это же не грипп, возникающий внезапно, не правда ли? Я даже не буду сейчас о том, как врач стал гранатометчиком, очевидно же у нас в армии так все прекрасно с медиками, что, переизбыток, отправляют в штурмовики», — высказалась пользовательница Дейдра Дюрандаль.

«Дейдра Дюрандаль, извините, у ВВК нет возможности „заметить“ такую болезнь. ВВК определяет годность/негодность к военной службе на основании медицинских документов и жалоб. Если не было жалоб и документальных подтверждений по определенным болезням, то соответственно годен», — ответила Алла Даллана.

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«Для того, чтобы написать, что „умер в результате болезни, не связанной с прохождением военной службы“, нужно, чтобы его мобилизовали с онко и это засвидетельствовано в заключении ВВК. В противном случае как раз и болезнь, и смерть связаны с прохождением военной службы, поскольку обнаружена болезнь уже после мобилизации. По поводу того, как у вас врачи с военной кафедрой попадают в стрелки для БОВП, вообще молчу. Кроме гранатометчиков и стрелков там должностей боевых медиков не было? Или у вас там очередь 5 врачей на одну должность БМа?» — обратилась к 1-му ОШП Берта Берталуччи.

«А в справке ВВК что написано было? Пожалуй, здоровый, годен. Таким образом, на момент зачисления в воинскую часть он был здоров и соответственно заболел за эти 16 дней прохождения службы, и как следствие это заболевание уже связано с прохождением службы! Если нет, то глава ВВК должен понести уголовную ответственность, что больного человека сочли здоровым!» — написала правник Светлана Артюшкова.

«Вы забрали человека на службу со смертельной болезнью. Теперь он умер, и вы говорите в духе «И я не я, и хата не моя». Вернее, «смерть не связана со службой». Он бы еще долго «умирал» дома у родных, может, еще долго жил бы дома…» — написал пользователь Александр Овсий.

«Смерть есть, а виновных нет», — написал в комментариях Lit Vitaly.

Пользователь Олег Полищук обратил внимание, что «солдат» — это воинское звание в ВСУ, аналогичное званию «рядовой» в советской армии. Под сообщением 1-го ОШП Полищук задал вопрос, как Ревека — офицер запаса — после мобилизации вдруг получил звание солдата в воинской части А4848 и был зачислен на должность стрелка.

«Мужчина проходил срочную службу в должности фельдшера в ВМС СССР и уволился в звании главного корабельного старшины и имел соответствующую ВОС, а после окончания медицинского вуза и военной кафедры еще и стал офицером запаса. Как же в свои 57 лет он стал солдатом? Кто это сделал?» — добавил автор комментария.

«А как офицер запаса превратился в солдата? Вы там в глаза обдолбались? — написал пользователь Viktor Nadein.

«Не лгите. У вас это так не работает. Чтобы отправить солдата в медицинское учреждение, он должен либо умереть, либо быть в критическом состоянии. Почему медик вдруг стал солдатом? Военная кафедра — это уже офицерское звание. Вопросов много, а лжи еще больше», — высказалась пользовательница Светлана Кравец.

Комментарии под сообщением 1-го ОШП о мобилизации и смерти Ревеки (14 фото)

Напомним, накануне харьковские СМИ сообщили, что в области опытного врача-педиатра Игоря Ревеку мобилизовали рядовым пехотинцем (стрелком-помощником гранатометчика), хотя он имел офицерское звание и мог служить медиком. Через 21 день после призыва, 16 октября, мужчина умер в больнице Днепра.

Сухопутные войска и часть инициировали проверку. Журналистам «Слидство.Инфо» в воинской части сказали, что смерть Ревеки не связана со службой — военный умер от злокачественного новообразования сигмовидной кишки. В части также пояснили, что новоприбывших временно относят к стрелковым должностям до завершения учебы. После этого врача планировали перевести в медицинскую роту.

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