Как операция в Курской области повлияла на бои на Харьковщине: что говорят власти

В Харьковской области фиксируют движение войск агрессора России в направлении Курской области. Впрочем, речь идет о резервах оккупантов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Конечно, определенное движение есть. Однако это касается резервов. Говорить о каком-то изменении военной ситуации именно на севере территории и в принципе на Харьковщине нам еще достаточно рано. Враг дальше пытается штурмовать", – рассказал глава ОВА.

По словам Синегубова, российские военные проводят замену своих подразделений, потерявших боеспособность в результате работы ВСУ.

"Враг от своих идей со штурмовыми действиями на Волчанском, Липецком и Купянском направлениях не откажется, как мы прогнозируем. Дальше будет предпринимать такие попытки", – говорит Синегубов.

Как сообщалось, россияне завели штурмовые группы в Волчанск. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.

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