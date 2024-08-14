Как операция в Курской области повлияла на бои на Харьковщине: что говорят власти

Россияне не перестают штурмовать позиции ВСУ.
В Харьковской области фиксируют движение войск агрессора России в направлении Курской области. Впрочем, речь идет о резервах оккупантов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.
"Конечно, определенное движение есть. Однако это касается резервов. Говорить о каком-то изменении военной ситуации именно на севере территории и в принципе на Харьковщине нам еще достаточно рано. Враг дальше пытается штурмовать", – рассказал глава ОВА.
По словам Синегубова, российские военные проводят замену своих подразделений, потерявших боеспособность в результате работы ВСУ.
"Враг от своих идей со штурмовыми действиями на Волчанском, Липецком и Купянском направлениях не откажется, как мы прогнозируем. Дальше будет предпринимать такие попытки", – говорит Синегубов.
Как сообщалось, россияне завели штурмовые группы в Волчанск. Захватчики пытаются провести логистическое обеспечение личного состава и улучшить систему связи.
Читайте также:
- Лукашенко приказал взыскать войска к границе с Украиной: в ГНСУ сообщили, есть ли угроза
- Удар БпЛА по российскому аэродрому Саваслейко: эксперт оценил последствия атаки
- ВСУ контролируют российскую Суджу: что происходит в городе – эксклюзивный репортаж ТСН