Как определить пол ребенка без УЗИ: по китайскому календарю, настроению, дате рождения родителей

Определить пол ребенка поможет УЗИ, но его проводят только после начала второго триместра. Есть и народные способы определения, которые, как утверждают люди, могут быть более точными. Как определить пол ребенка на ранних сроках беременности – читайте в материале ТСН.ua.

По форме живота и груди

В народе говорят, если у беременной животик "острый" и торчит — значит, стоит ждать мальчика. Часто такая форма живота незаметна, если смотреть на женщину со спины.

Если животик увеличивается в ширину и хорошо заметен со спины – можно ждать девочку.

Также может подсказать симметричность живота. Если он выпирает в левую сторону – будет девочка, а если в правую – готовьтесь к мальчику.

Если у женщины молочные железы увеличились в первой половине беременности – вероятнее всего, что родится именно мальчик. А вот, если они начали увеличиваться уже во второй – значит, что вы ждете девочку.

Как определить пол ребенка по дате рождения родителей

Говорят, что даты рождения родителей будущего ребенка также могут помочь определить его пол на ранних сроках беременности.

Чтобы это сделать нужно сначала рассчитать число судьбы. Для этого составьте все числа дат рождения мужа и жены. К примеру, если муж родился 1 августа 1992 года, а жена 20 марта 1994 года, то получим следующее число:

1+0+8+1+9+9+2+2+0+0+3+1+9+9+4=58.

Однако оно не является конечным результатом. Теперь нужно составлять цифры 5 и 8, пока не получите число из отрезка от 1 до 9:

5+8=13. Поэтому нужно сложить еще раз: 1+3=4.

Следовательно, в примере число судьбы равно четырем.

Далее нужно свериться с табличкой и найти в ней получившееся число и месяц зачатия ребенка:

Как определить пол ребенка по дате рождения родителей / Фото: ТСН.ua

Как говорят в народе, наиболее точными будут такие уникальные случаи, когда дата рождения обоих родителей совпадает.

Как определить пол ребенка по крови родителей

Расчет в этом случае нужно производить так: возраст матери разделить на три, а возраст отца на четыре. Остаток сравнивают на деление, чей больше, малыша такого пола и нужно ждать.

Также есть расчет по обновлению крови. Чья кровь обновилась позже, ребенок того пола родится.

Например, если будущей матери 27 лет, а отцу 30, расчет производится так:

27/3 = 9 и 30/4 = 7,5

Пример показывает, что кровь мужчины младше, поэтому ребенок, скорее всего, родится мужского пола.

Еще можно определить пол ребенка по группе крови родителей. Здесь следует посмотреть на таблицу:

Как определить пол ребенка по крови родителей / Фото: ТСН.ua

Народные методы для определения пола ребенка

В народе давно существуют приметы, по которым раньше определяли, кто родится в семье: мальчик или девочка. Как определить пол ребенка по народным методам?

Нужно следить за вкусовыми предпочтениями беременной женщины. К примеру, до беременности женщина любила есть сладости и кисломолочные продукты, а теперь не может даже взглянуть на них – будет мальчик.

Если же будущая мама любила кофе, а во время беременности начала от нее отказываться – стоит ждать девочку.

Расскажет о полу ребенка и эмоциональном состоянии беременной. Говорят, что если женщина становится чрезмерно эмоциональной, значит у нее родится девочка. К примеру, когда она плачет, а потом через минуту уже может смеяться.

Покой, напоминающий безразличие, указывает на то, что родится мальчик.

Как определить пол ребенка по китайскому календарю

Как определить пол ребенка по китайскому календарю / Фото: ТСН.ua

Существует китайский календарь беременности, который поможет определить пол ребенка без УЗИ. Нужно знать возраст матери и месяц, когда был зачат ребенок.

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