Как определить возраст кота, сколько лет кошке по человеческим меркам

Как определить возраст вашего кота по внешнему виду и признакам, сколько лет кошке по человеческим меркам, читайте в материале ТСН.ua

Как вычислить сколько лет коту

Сегодня в условиях войны много беспризорных животных, многое находится в приютах. Те, кто хочет забрать кота с улицы или приюта, задумывается, сколько животному лет. От этого зависит уход за котом, его питание, лечение и прививки.

Лучше всего, если возраст определит ветеринар, именно его тщательный осмотр позволит точно установить, сколько лет животному.

Определить возраст кота можно самостоятельно по внешним признакам несколькими способами.

Как определить возраст котенка

Котята рождаются слепыми, с прижатыми к голове ушами.

У недельных котят открываются глаза, исправляются уши. Начинает меняться цвет глаз, дел в том, что с рождения они, равно как и люди голубоглазые.

В возрасте 2 – 3 недель у них узкие щели глаза и появляются первые молочные зубы, они начинают более уверенно ходить.

В 6-7 недель у котят начинается изменяться цвет глаз. В таком возрасте котята бегают за игрушками

В 3-4 месяца котята вытягиваются, меняется шерсть, начинают выпадать молочные зубы и вырастать постоянные. Начинается половое созревание. У кошек начинается течка.

В 6-7 месяцев – это уже подростки, соответственно так себя и ведут.

Как определить возраст кота за зубами

Итак, к шести месяцам молочные зубы сменяются на коренные. У взрослого зверя должно быть 30 зубов.

Приблизительно в возрасте двух лет зубы питомца начинают желтеть, нижние резцы понемногу стираются.

В возрасте 3-5 лет зубы кошки желтеют еще сильнее, начинают стираться верхние резцы и клыки.

5-10 лет – и зубы начинают понемногу выпадать , цвет их становится темно-желтым.

, цвет их становится темно-желтым. У летней кошки не хватает много зубов, а оставшиеся будут сильно стертыми и темно-желтого цвета.

Определение возраста кота по внешним признакам

Определение возраста по шерсти

У котят шерсть похожа на пух, а окраска будто бы покрыта «дымкой».

В возрасте 4-5 месяцев начинается первая линька, волоски становятся жестче и плотнее, а окраска — ярче. Первая линька самая длинная и заканчивается в 8-12 месяцев. Именно к году шерстяной покров кошек окончательно сформирован.

У взрослых кошек в возрасте 1-7 лет шерсть гладкая и мягкая, на ней четко прослеживается рисунок.

Начиная с 8-ми летнего возраста могут возникнуть колтуны и проблемы с кожей.

Как определить сколько лет коту по глазам

У молодых кошек слизистая увлажненная, стекловидное вещество ровное, прозрачное, без вкраплений, радужка равномерно окрашена.

С 7-8 лет хрусталик мутнеет, стекловидное вещество может расслаиваться, на блестящей радужной оболочке появляются полосы и пятна. Однако помутнение хрусталика может свидетельствовать об офтальмологических заболеваниях, которым подвержены и молодые животные.

Определение возраста кота по размеру и поведению

Размер, вес, поведение животного может значительно изменяться в зависимости от породы, пола, условий содержания, стерилизации, внутренних заболеваний и индивидуальных особенностей организма животного.

Что касается поведения, то молодые кошки и кошки ведут активную жизнедеятельность, исследуют окружающее пространство, любят играть и контактировать с людьми и другими животными.

Пожилые животные гораздо больше времени начинают посвящать сну. Хотя поведение во многом зависит от характера кошки — некоторые питомцы остаются любознательными, некоторые, напротив, пытаются уединиться.

Как определить возраст кота по отношению к человеку

Самый интересный вопрос для владельцев животных — сколько лет коту по человеческим меркам. Есть разные методики подсчета такого возраста.

Некоторые считают, что чтобы посчитать сколько лет коту по человеческим меркам, нужно умножить его реальный возраст на 7.

Другие считают, что это не совсем верно, каждый год цифра на которую нужно умножить или добавить разная. 1 год жизни кота равен 15 человеческим годам, 2 года уже равны 24 годам. А начиная с 3 лет и до 12 ежегодно следует уже только прибавлять по 4 года. Через 12 лет каждый дополнительный год кота равен трем человекам, то есть нужно уже прибавлять 3.

В данной таблице применена упомянутая методика расчета и можно определить возраст кота по отношению к человеку.

возраст кота по отношению к человеку

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