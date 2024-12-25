Как остановка транзита российского газа повлияет на Украину и Европу – Reuters

В случае прекращения транзита через Украину Россия может переориентировать часть поставок через Турцию, однако этот маршрут имеет ограниченную пропускную способность.

Президент России Владимир Путин принял премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле Это редкий визит лидера страны ЕС в Москву, совпавший на фоне завершения контракта о транзите российского газа через Украину в Европу.Украина заявила, что прекратит транзит, если не получит гарантий, что доходы от снабжения не будут финансировать войну. В Москве же заявили, что нового соглашения с Киевом не будет.

Об этом пишет издание Reuters.

Как это повлияет на ситуацию с поставкой газа в Европу?

Объемы поставки

Объем газа, который Россия поставляет в Европу через Украину, уже не значителен. В 2023 году этот показатель составил около 15 миллиардов кубометров, что составляет всего 8% от максимальных объемов, фиксировавшихся в 2018–2019 годах. Россия постепенно теряла свою долю на европейском рынке, которая на пике составляла 35%, уступая Норвегии, США и Катару, особенно после начала войны в Украине в 2022 году.

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Несмотря на сокращение поставок, в 2022 году в ЕС наблюдался резкий скачок цен на газ. Впрочем, в случае прекращения транзита через Украину, эксперты не ожидают подобных потрясений, поскольку текущие объемы поставок сравнительно невелики.

Маршрут через Украину

Газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", соединяющий Сибирь с Европой через Украину, остается основным путем поставки российского газа в Словакию, откуда он распределяется дальше в Чехию и Австрию. Словакия, Венгрия и Австрия продолжают покупать российский газ, объясняя его доступностью. В частности, Словакия получает около 3 миллиардов кубометров газа в год, что составляет две трети ее потребностей.

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В то же время другие маршруты, такие как "Ямал-Европа" через Беларусь или "Северный поток" через Балтику, остаются закрытыми. Единственным альтернативным путем остается газопровод через Турцию.

Почему маршрут по Украине все еще работает?

Украина получает около одного миллиарда долларов ежегодно за транзит российского газа, что является весомым источником доходов. Однако в 2024 году Россия, несмотря на санкции, смогла увеличить экспорт трубопроводного газа в Европу до 32 миллиардов кубометров по сравнению с 28,3 миллиарда в 2023 году.

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Российский "Газпром" продолжает сталкиваться с экономическими трудностями. В 2023 году компания понесла убытки в размере 7 миллиардов долларов, что стало первым случаем с 1999 года. В то же время Москва неоднократно заявляла о готовности продлить транзитное соглашение, но Киев остался категорическим в своем решении.

Перспективы

В случае прекращения транзита через Украину Россия может переориентировать часть поставок через Турцию, однако этот маршрут имеет ограниченную пропускную способность. ЕС и Украина также обратились в Азербайджан с просьбой содействовать переговорам с Москвой по газовому транзиту.

Напомним, Европа продолжает получать российский газ через территорию Украины в соответствии с соглашением 2019 года, заключенным между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". Ее срок истекает в конце 2024 года.