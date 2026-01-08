Как оставаться на связи при отключении света

При пиковых нагрузках сеть работает значительно хуже / © Credits

В последнее время многие украинцы сталкиваются с перебоями в электроснабжении и связи из-за российских атак.

В ответ на это власти поделились практическими советами для украинцев, как оставаться на связи даже во время отключения электроэнергии.

Людей призывают пользоваться национальным роумингом, если у них проблемы с мобильной сетью. Эта функция позволяет автоматически или вручную переключиться на другого доступного мобильного оператора, если ваш постоянный не работает.

Чтобы переключиться на другую сеть, выключите автоматический выбор сети в настройках телефона. На устройствах Android перейдите в «Настройки», затем на «Мобильная сеть» (или «Подключение» и выберите «Оператор». На iPhone перейдите в «Настройки», затем на «Мобильная связь», затем на «Выбор сети»).

Далее выберите одну из доступных сетей вручную: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если вы не можете подключиться сразу, попробуйте снова или выберите другую сеть или перезагрузите телефон и повторите снова. После подключения проверьте, можно ли вы звонить или отправлять SMS.

Полезно заранее загрузить карту «Пунктів незламності» в приложении «Дія». В этих локациях можно зарядить телефон, воспользоваться Интернетом и получить необходимую информацию даже при полном блэкауте.

