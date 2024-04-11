Как оставаться на связи при отключении света: советы от Минцифры

В Минцифре дали советы, как оставаться на связи при возможных отключениях электроэнергии.

Министерство цифровой трансформации Украины подготовило несколько простых советов для граждан, чтобы они могли оставаться на связи и иметь доступ к интернету во время вероятных отключений электроэнергии, вызванных вражескими обстрелами энергосистемы страны.

Советами Минцифры поделилось в Telegram.

Из-за постоянных атак на энергосистему Украины, в части областей уже происходят плановые отключения электроэнергии. Это может привести к проблемам связи и доступа к Интернету, что затрудняет обучение, работу и общение с близкими.

Минцифры отмечает, что соблюдение этих простых рекомендаций поможет украинцам оставаться на связи, несмотря на действия врага:

Как оставаться на связи при отключении света / Фото: Министерство цифровой трансформации

Как оставаться на связи при отключении света / Фото: Министерство цифровой трансформации

Напомним, утром, 11 апреля, российские ракеты и дроны снова нанесли значительные повреждения украинским электростанциям. В этом году это уже третья массированная атака на украинскую генерацию. В каком состоянии украинская энергосистема и есть ли угроза блекаутов, рассказали в "Укрэнерго".

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